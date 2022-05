Mezzi sporchi, igiene bocciata. Traghetto Caremar: che schifo!

Ida Trofa | E pensare che appena un mese fa la aveva trasportato, l’élite regionale, vip, politici ed invitati di spicco nella cerimonia inaugurale di Procida Capitale della Cultura. All’epoca, non troppo temp fa, ospitava nei suoi enormi garage la “pianista sospesa”. Tratta a lucido ed impupazzata dava bella mostra della sterile propaganda istituzionale. Oggi testimonia la vergogna dei trasporti locali, la totale mancanza di rispetto e lo schifo che viene riservato quotidianamente a pendolari, viaggiatori e turisti che scelgono Caremar per viaggiare. I mezzi della ex compagnia pubblica, il Fauno in testa, versano in condizioni pietose. In particolare, lo stato di igiene in cui vengono tenute e gestite le unità navali operanti nel Golfo di Napoli è scandaloso. Sedili lerci, pavimentazione porca e piena di terriccio, capelli ed ogni sorta di rifiuto, per non parlare dei banchi e dei vani finestra. Una condizione tale da far venire il voltastomaco a chi ha la sventura di doverne furiare.

È non si tratta di casi isolati, ma di una costante. Questo va ad aggiungersi ai gravi disagi e alle difficoltà patite quotidianamente sulle vie del mare dove ad oggi l’unica cosa certa, per chi viaggia, è lo stato di trascuratezza, degrado, mancanza di pulizia. Il viaggio sulla Motonave Fauno, la stessa che è stata tra le protagoniste di una manifestazione simbolo di un paese che non esiste, è l’emblema di questa deriva. Le condizioni igieniche del traghetto Caremar sono più che precarie, cattivi odori, presenza di chewing gum attaccati ai sedili, capelli sotto i sedili i, peli, terra, residui di ogni tipo, bagni sporchi e privi carta igienica e saponi sono i problemi più sentiti dai viaggiatori. Una situazione disastrosa dal quale non si slava nessun ambiente destinato ai passeggeri. Lo stato di igiene carente condiziona fortemente il grado di comfort a fronte di costi altissimi rispetto al servizio reso. Tenere pulito il traghetto, i luoghi dove milioni di persone transitano e sostano, dovrebbe essere un di chi offre i servizi di trasporto e dei gestori dei luoghi pubblici. Invece non si può non sottolineare il menefreghismo e la superficialità con cui si opera nella conduzione del complesso meccanismo trasportistico, fatto di speculazione, mala politica è cattiva gestione.

Un mix esplosivo dove rischiano di finire schiacciati solo gli ignari fruitori di questa indegnità. Si continua a battere cassa, chiedendo sempre più fondi e biglietti sempre più cari, gli armatori bussano sempre a danari, a fronte di un’offerta che latita, per di più se si tratta della ex compagnia pubblica che Palazzo Santa Lucia ha svenduto al miglior offerente. A rimetterci, come al solito, sono gli utenti. È di queste ore l’aumentano del 5% delle tariffe regionali sui ticket ordinari. Utenti che, quasi come in una forma di protesta, oltre che di maleducazione, viaggia nei saloni interni dei traghetti, senza mascherina anti Covid e senza che nessuno intervenga per far rispettare le regole. Tutto questo accade nel silenzio assordante delle istituzioni, della politica, di chi avrebbe il dovere di controllare, intervenire ed invece non lo fa. Fatti, realtà vergognose ed inaccettabili che restituiscono una carolina indecente, che non depongono di certo a favore di realtà come le nostre, per di più con velleità di sviluppo turistico.