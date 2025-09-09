martedì, Settembre 9, 2025
“Metti il divieto, togli il divieto (di balneazione)”: così si uccide la credibilità dei controlli

Redazione Web
Editoriale | Qualche anno fa toccò a Sant’Angelo, più di recente a Casamicciola, oggi a Ischia. La storia dei controlli dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania sembra ogni volta ripetersi uguale a se stessa, una storia che stride con il buon senso, prima ancora che con le regole istituzionali. Perché fissare i prelievi delle acque con mesi e mesi di anticipo significa ignorare la realtà, fatta di imprevisti, emergenze e condizioni meteorologiche che cambiano nel giro di poche ore.

Il caso più recente riguarda la porzione di mare antistante il Comune di Ischia. Lì, i valori sono risultati leggermente oltre la soglia consentita – 254 contro 200 – e il Comune ha dovuto firmare l’ordinanza di divieto di balneazione. Fin qui, tutto regolare. Ma basta guardare il calendario dei controlli per capire l’assurdità del sistema: 16 aprile, 21 maggio, 18 giugno, 16 luglio, 6 agosto, 3 settembre. Una serie di date scolpite nella pietra, decise molto prima e che non tengono conto di ciò che può accadere nel frattempo.

La rottura di una condotta, come accadde a Sant’Angelo. Un improvviso temporale, come quello che nei mesi scorsi ha colpito Casamicciola. O, più semplicemente, un acquazzone estivo, capace di alterare i parametri di balneabilità per pochi giorni. È esattamente ciò che è successo a Ischia. Valutare la qualità del mare senza mai considerare le variabili meteorologiche – che incidono più di qualsiasi altro fattore – è non solo un errore tecnico, ma un vero e proprio tradimento del buon senso.

E qui sta il punto più delicato: i controlli dell’ARPAC non sono come quelli delle forze dell’ordine, che possono arrivare a sorpresa. Sono appuntamenti calendarizzati, e quindi prevedibili. È la stessa dinamica che portò, qualche anno fa, a un’ondata di divieti di balneazione a Lacco Ameno, subito dopo un nubifragio. L’agenzia arrivò “in data prevista” e trovò valori fuori norma. Ma davvero è questo il senso di un monitoraggio pensato per tutelare la salute pubblica?

Ieri l’ARPAC è tornata a Ischia, nello stesso punto che aveva fatto scattare l’allarme. Oggi o domani arriveranno i nuovi dati. E, con ogni probabilità, il divieto sarà revocato. Senza che nel frattempo sia stato fatto nulla: nessun intervento strutturale, nessuna misura di prevenzione, solo il mare che ha smaltito da sé ciò che la pioggia aveva trascinato a riva. Tutti sanno che si tratta di scarichi fognari, e non è un mistero per nessuno.

E allora la domanda diventa inevitabile: se bastano quattro giorni e un nuovo prelievo per revocare il divieto, senza che nessuno abbia realmente agito, quanto senso ha questa gestione del sistema dei controlli? Non è solo un problema di Ischia, ma di tutte le coste della Campania sottoposte allo stesso protocollo. Perché mettere un’area sotto il marchio d’infamia del divieto di balneazione – con conseguenze sociali, economiche e turistiche – per poi toglierlo come se nulla fosse è inaccettabile.

Il risultato è un pericoloso cortocircuito. La popolazione finisce per disaffezionarsi al sistema di controllo, percependolo come inefficace e contraddittorio. Si alimentano polemiche e populismi, i social diventano cassa di risonanza di rabbia e sfiducia, le imprese turistiche subiscono danni d’immagine ingiustificati. Tutto questo mentre la stessa ARPAC certifica, a fine stagione, che le acque di Ischia sono “eccellenti” da anni.

La verità è che non si può più reggere un modello di monitoraggio calendarizzato a inizio anno, che non lascia spazio agli imprevisti e non tiene conto delle variabili ambientali incontrollabili come un semplice temporale. Se davvero si vuole tutelare la salute dei bagnanti e la reputazione dei territori, serve un cambio di passo radicale. Perché continuare a giocare con i cartelli di divieto e revoca, alla maniera del maestro Miyagi in Karate Kid, non fa altro che trasformare un tema serissimo in una barzelletta.

  • Gaetano Di Meglio

    Marito di Agata e papà di Martina, Valeria, Domenico ed Enzo, sono nato e vivo ad Ischia. Credo nella libertà degli uomini di poter essere liberi da ogni bisogno e necessità. Credo nel valore del giornalismo come espressione di libertà e difesa dei più deboli. Sono preconcetto contro ogni forma di potere. Ah, sono il direttore del giornale 😉

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

