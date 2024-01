“Metodo mafioso” per 7 indagati vicini al clan Contini. L’operazione della Polizia di Ischia

Gaetano Di Meglio | Era il 24 luglio 2022 quando al Bar Gatto Bianco in Piazzetta San Girolamo a Ischia, in cinque picchiarono violentemente un cameriere. Una spedizione punitiva, senza mezzi termini, avvenuta dopo che l’uomo aveva ripreso – come sostenuto dalla vittima – due ragazzine che si scattavano selfie nel corridoio specchiato dello storico bar ischitano.

Un sgarro che non piacque alla famiglia di una delle ragazze che, come si verifica in certi ambienti, rivendicò vendetta. E puntualmente il cameriere venne “redarguito”. La sera successiva, sempre tra i tavolini della Piazzetta, venne fatto oggetto di calci, pugni e quant’altro.

Da quella sera, però, le indagini condotte dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Ischia non si sono mai fermate, fino a ieri mattina, quando su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia hanno eseguito l’ordinanza firmata dalla dottoressa Converso.

I poliziotti di Ischia, nonostante i marosi che hanno caratterizzato la giornata di ieri, sono partiti alla volta di Napoli per la notifica dell’ordinanza di custodia in carcere nei confronti di Salvatore D’Amelio ed Ernesto Morra, già agli arresti domiciliari per altri motivi. Per i due è scattato il trasferimento presso il carcere di Secondigliano. Ad Antonio Festa (classe ’59) e Gennaro Festa, già detenuti presso il carcere di Secondigliano per altri reati, insieme ad Antonio Festa (classe ’91) è stato disposto l’obbligo di presentazione alla PG. Inoltre, nell’inchiesta risultano indagate anche Maria e Carmela Bruna Festa.

L’ordinanza eseguita dagli agenti del commissariato di Ischia coordinato dal vice questore Ciro Re su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. D’Amelio e Morra, per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere vengono ritenuti gravemente indiziati dei reati di violenza privata e sequestro di persona, aggravati dal metodo mafioso. I tre Festa sono invece gravemente indiziati del reato di lesioni, aggravate dal metodo mafioso.

Nel comunicato che dà notizia della esecuzione della ordinanza si fa riferimento alla denuncia sporta il 24.7.2022 dal dipendente del bar Gatto Bianco, violentemente aggredito «in quanto avrebbe espresso apprezzamenti nei confronti di una minore nipote di uno degli indagati».

IL 416 BIS

A tutti gli indagati, per tutti i reati, è stata riconosciuta l’aggravante del metodo mafioso «in quanto i fatti delittuosi sono stati commessi con le modalità tipicamente utilizzate da una consorteria mafiosa». Per comprendere bene l’aggravante, tuttavia, è quanto mai opportuno leggere cosa prevede il famoso articolo 416 bis: «Il metodo mafioso si concretizza dal lato attivo per l’utilizzo da parte degli associati della forza intimidatrice scaturente dal vincolo associativo mafioso e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento ed omertà che tale forza intimidatrice determina nella collettività, in modo da indurre comportamenti non voluti, anche a prescindere dall’utilizzo di vere e proprie minacce o violenze. È sufficiente che l’associazione goda di una certa fama di violenza di potenzialità di sopraffazione, sviluppando attorno a sé e nella comunità di riferimento una potenza intimidatrice attuale, concreta e stabile. L’utilizzatore della forza intimidatrice deve comunque “avvalersi” di essa, o quantomeno lasciar intendere al soggetto passivo di far parte dell’associazione».

L’EPISODIO DI LACCO AMENO E IL SEQUESTRO

La gravità della vicenda è pienamente dimostrata dagli episodi successivi, in quanto due degli indagati, non ritenendo sufficiente il pestaggio, hanno posto in essere ulteriori azioni violente nei confronti dell’uomo. Dalle indagini svolte dalla Polizia di Ischia, infatti, è emerso anche l’episodio che si era verificato il giorno successivo all’esterno del Bar Triangolo di Lacco Ameno. I poliziotti hanno ricostruito l’accaduto, che vede come protagonisti il D’Amelio e il Morra. I due, infatti, avevano fermato la vittima del pestaggio e, con le mani alla gola, gli avevano “consigliato” di lasciare l’isola velocemente con una forma verbale di indiscutibile chiarezza: “Vattene subito”.

Un messaggio inequivocabile che, evidentemente, non era stato recepito dalla vittima tanto che, ad ottobre 2022, lo stesso ricevette una “visita” a casa. Sempre D’Amelio e Morra si introdussero con metodi violenti e minacciosi nell’abitazione napoletana dell’ex cameriere del Gatto Bianco. Un’azione tramutatasi in un vero e proprio sequestro di persona, in quanto l’uomo era stato costretto a rimanere per circa due ore alla mercé dei due e a subire reiterate minacce. Gli era stato “consigliato”, ancora una volta, di dimenticarsi quanto accaduto a Ischia e, nel caso fosse stato nuovamente contatto dalla Polizia, di dire che non ricordava più nulla e di ritirare le denunce. “Ti conosciamo e ti vogliamo bene” gli avrebbero detto, oltre a “suggerirgli” di lasciare subito Napoli e fare ritorno nella sua città natale. Un evidente atteggiamento intimidatorio.

Anche in questo caso le attività di indagine condotte dalla Polizia, consistite nell’escussione dei testimoni e nell’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi ove si erano verificati i diversi episodi, hanno consentito di confermare il contenuto delle denunce della vittima e di identificare gli attuali indagati.