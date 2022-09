Meteoriflessioni | #4WD

Il tempo uggioso che ci sta accompagnando in questi giorni sembra adattarsi in pieno al progressivo calo d’intensità della stagione turistica, che con largo anticipo sta assumendo le sembianze di quell’Ischia vissuta in bassa stagione in cui pullulano K-Way, ombrelli, leggeri impermeabili e, per i turisti teutonici o quelli più audaci verso il meteo, bermuda e sandali aperti da globe trotter piuttosto che jeans e sneaker.

I parchi termali sono ancora aperti, ma il rifugio sotto la pioggia nell’acqua calda delle loro piscine, come nelle conche di Sorgeto, di Cartaromana o del Bagnitiello, rappresenta una soluzione scartata con estrema facilità dai nostri Ospiti sia italiani sia stranieri. Non parliamo poi della spiaggia e, per gli appassionati come me, della barca: la mia è ferma ormai da settimane (esattamente dall’uscita del primo lunedì di questo mese in occasione della processione via mare di San Giovan Giuseppe della Croce), sebbene settembre e ottobre siano i mesi in cui più mi piace girare i posti più affascinanti del Golfo.

E come spesso accade, dopo aver ascoltato le più aspre lamentele sul caldo tipico agostano, cominciato molto presto e terminato solo poco fa a danno del consumo di energia per i condizionatori d’aria, ecco il piagnisteo per questa pioggia che, insistentemente, ci continua a fare compagnia con intensità variabile. Della serie: Giovepluvio non trova pace, ma anche noi difficilmente riusciamo a mettere ordine tra le nostre idee.

Intanto, dopo il coraggioso svolgimento di “Ischia Safari” e “Andar per cantine”, a partire da sabato il meteo pare doversi rasserenare almeno fino al venerdì successivo e nella stessa giornata riprenderà il campionato di calcio di serie A. Un’altra circostanza, questa, che metterà pace in tutte quelle persone per le quali non è week-end se non c’è pallone in tivù! Personalmente spero che almeno stavolta le previsioni restino fedeli, perché dopo aver visto il Napoli sabato pomeriggio, il bel tempo potrebbe favorire proprio una bella domenica di ritorno al mare, moglie al lavoro permettendo. E Voi?