Metano, in esercizio le reti di Casamicciola e Lacco Ameno

Ugo De Rosa | Prosegue secondo i programmi la metanizzazione dell’isola di Ischia a cura di Italgas. La Società ha completato e messo in esercizio oltre 30 chilometri di nuova rete a servizio dei Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno.

Un’opera attesa da tempo dai cittadini e dagli operatori economici, diventata realtà grazie principalmente allo spirito di collaborazione con le Amministrazioni Comunali e con i residenti che hanno accettato gli inevitabili disagi dovuti alla presenza dei cantieri nella consapevolezza di raggiungere un traguardo storico.

Con la messa in gas delle reti, residenti e attività economiche possono beneficiare oggi dei vantaggi del metano – più sostenibile e sicuro rispetto ad altre fonti attualmente in uso – e in un prossimo futuro dei benefici legati ai gas rinnovabili come biometano e idrogeno.

La metanizzazione dei due Comuni ha comportato un investimento complessivo di oltre 12 milioni di euro; sono stati posati circa 35 chilometri di reti stradali e già predisposti oltre 800 allacciamenti interrati a Casamicciola e 700 a Lacco Ameno; ogni punto di fornitura sarà dotato di misuratore intelligente di ultima generazione, smart meters in grado di consentire, tra le altre funzioni, la lettura a distanza e automatica dei consumi per una fatturazione sempre più precisa e aderente ai consumi reali.

In occasione dell’avvio del servizio (senza la presenza della stampa), a Casamicciola (P.zza Marina) e Lacco Ameno (P.zza Santa Restituita) sono state accese le tradizionali fiaccole collegate alle reti di distribuzione. Una delegazione Italgas ha anche illustrato alle Amministrazioni Comunali le modalità operative adottate per la sorveglianza e il monitoraggio delle reti.

In particolare, la Società ha presentato Picarro Surveyor, una sofisticata sensing technology, attualmente la più all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas, che rispetto alle tecnologie tradizionali offre importanti vantaggi in termini di rapidità di svolgimento e di ampiezza delle aree sottoposte a controllo. Montata su automezzi di servizio e su speciali zainetti, garantisce una sensibilità di rilevazione della presenza di gas nell’aria di tre ordini di grandezza superiori ai metodi tradizionali attualmente in uso dagli altri operatori del settore (parti per miliardo contro parti per milione).

Pascale: “obiettivo centrato a lacco ameno. ringrazio l’assessore Zavota per il lavoro eccezionale”

“Continua la metanizzazione dell’isola di Ischia e, in particolare, del comune di Lacco Ameno: è un intervento atteso da tempo, che diviene realtà anche grazie alla collaborazione tra la nostra Amministrazione e Italgas. Così, finalmente i nostri concittadini e le attività economiche presenti sul territorio lacchese beneficeranno del metano, che resta più sicuro e sostenibile rispetto ad altre fonti in uso. A fronte di un investimento complessivo di circa 12 milioni di euro, sono stati predisposti oltre 700 allacciamenti a Lacco Ameno e sono state accese le tradizionali fiaccole collegate alle reti di distribuzione presso Piazza Santa Restituta. Inoltre, grazie a dei moderni misuratori intelligenti collocati presso ogni punto di fornitura, sarà possibile usufruire della lettura a distanza e automatica dei consumi, così da ottenere una fatturazione corretta e totalmente aderente ai consumi reali. Nel ringraziare la società, estendo il ringraziamento all’Assessore Giovanni Zavota, che ha fatto un lavoro eccezionale, e anche ai nostri residenti, che hanno sopportato qualche disservizio fisiologico ma con lo sguardo sempre puntato verso l’importante risultato che abbiamo raggiunto” così in una nota il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale