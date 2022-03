Metanizzazione notturna a Barano, cambiano le linee EAV e le limitazioni su via A. Migliaccio

Continuano i lavori per la metanizzazione di Barano d’Ischia. Il comune di Barano, ha reso noto alla Cittadinanza che, a partire da questa sera, riapre via Corrado Buono, mentre l’interruzione riguarderà adesso il tratto di via Angelo Migliaccio compreso tra la Piazza di Buonopane e l’intersezione con la I Trav. di Via Ritola. Nel detto tratto, ogni giorno dalle ore 21:00 alle ore 6:30 del giorno successivo, eccetto sabato e giorni festivi, sarà precluso il traffico veicolare.

Sarà consentito raggiungere via Vado Michele e diramazioni, via Ritola e I Trav. Via Ritola (strada alternativa per raggiungere Barano centro partendo da Buonopane) e via San Giovanni Battista (strada alternativa per raggiungere Buonopane da Barano centro). In questo modo sarà quindi garantita la continuità territoriale con il Comune di Serrara Fontana.

Conseguentemente, EAV ha disposto le seguenti variazioni alle corse dei pullman di linea:

La Linea CD: giunta in via Corrado Buono, effettuerà l’inversione di marcia nel parcheggio di Nitrodi e ritornerà al Capolinea di Ischia Porto effettuando parte del percorso della Linea CS.

La Linea CS: giunta in via A. Migliaccio all’altezza della loc. “Toccaneto” (intersezione con Via Benedetto Migliaccio), effettuerà l’nversione di marcia e raggiungerà il capolinea di Ischia Porto effettuando parte del percorso della Linea CD.