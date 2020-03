Metanizzazione, chiusa a “via Cretaio” a Fiaiano

Dal Casamicciola non si arriva più a Fiaiano. E’ questo il senso dell’ordinanza del comune di Barano che ha chiuso il tratto di Via duca degli Abruzzi, dalle 8.30 alle 18.30, che collega la frazione baranese con Casamicciola.

“Ci comunica che, onde consentire i lavori di metanizzazione, da oggi e fino a nuova disposizione, è istituito il divieto di transito in via Duca degli Abruzzi – Fiaiano (tratto da Nik Bar in direzione Cretaio), dalle ore 8:30 alle ore 18:30” si legge nel comunicato ufficiale.

Speriamo i lavori terminino velocemente. La piccola arteria, infatti, rappresenta un’ottima alternativa alla SS 270.