Metanizzazione AD personam. A Casamicciola Terme: a volte ritornano!

Ida Trofa | Ecco l’aggiudicazione definitiva dell’incarico per il collaudo tecnico-amministrativo, contabile, tecnico e funzionale degli impianti e manufatti, in corso d’opera e finale dei lavori del Comune di Casamicciola Terme. Una aggiudicazione AD personam con molti collegamenti “AD“ nell’ambito dei dipendenti pubblici incaricati nell’ufficio tecnico comunale. Incredibile a dirsi, ma è ancora la AD Progetti di baranese memoria ad occupare ruoli chiave ed economicamente sostanziosi negli appalti e negli affari tecnici locali. Conflitto di interessi? A pensar male si fa peccato, ma, diceva Giulio Andreotti, quasi sempre ci si azzecca!

L’affidamento dell’incarico di collaudo, infatti, va all’Arch. Pino Mattera, parentesi tonde, AD Progetti. E’ scritto proprio cosi : Arch. Pino Mattera (AD Progetti). Il professionista buono per ogni occasione. Parliamo di un intervento che, tra contributo in conto capitale e finanziamento diretto del concessionario, prevede un totale investimento di € 6.890.000,00. Quel che deve indurre alla riflessione in questa vicenda delle metanizzazioni e degli incarichi è il costante ricorso ad affidamenti di comodo e alla pedissequa attuazione di favori. Affari e giri fatti di politica e forzature, di appalti e affidamenti pilotati, di cui ne son piene le cronache giudiziarie, zeppe le inchieste che hanno riguardato nomi illustri del panorama amministrativo e politico. Circostanze che poco o nulla hanno scalfito il sistema anzi. Questo 2020 passerà alla storia non solo per il covid 19 ma per l’ennesima procedura in chiaro scuro per la nomina del collaudatore.

Baldino dispone

Stando all’Ing. Michele Maria Baldino: “Il personale tecnico presente all’Ufficio Tecnico del Comune per i compiti d’istituto assegnati nei rispettivi uffici non è in grado di svolgere le attività di collaudo richieste, nonché non è in possesso della necessaria esperienza nelle opere oggetto di collaudo“.

Per Baldino il professionista da individuare dovrà essere qualificato nel campo delle concessioni, degli impianti a rete ed elettrici. Già con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 101 del 16/03/2018 veniva individuato nuovo RUP dell’intervento nella figura dell’Arch. Agnese Cianciarelli. Un altro architetto che in ambito AD bazzica bene. Ma andiamo con ordine. Solo successivamente alla nomina del RUP Cianciarelli, con Deliberazione di G.M. n. 144 del 18.10.2018, veniva approvato il progetto esecutivo del project financing per la “Realizzazione e Gestione del Sistema di trasporto e distribuzione. del Gas Metano nel Comune Di Casamicciola Terme – Delibera Cipe 5/2015” . Un progetto per cui ora occorre nominare il collaudatore giusto. Il criterio di affidamento/selezione di detto incarico, sostanziosa e sostanziale, è stato indicato come quello del Qualità/prezzo. L’importo di parcella è stimato in euro 69.978,07 e tale somma è a totale carico della Concessionaria.

La lettere di Invito Ad personam

Il 21 ottobre 2019 è stata cosi avviata la procedura sulla Piattaforma Asmecomm per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’incarico. Con Lettera di Invito lo stesso giorno sono stati invitati alla selezione, nientepopodimeno che i seguenti operatori economici: Arch. Sonia Iacono; Ing. Luigi Di Massa; Arch. Giuseppe Mattera –AD Progetti srl: Ing. Giuseppe Mattera; Ing. Vincenzo Marziano;

La commissione

Con Determinazioni nn. 645 e 648 rispettivamente del 13/11/2019 e 14/11/2019 veniva nominata la Commissione Giudicatrice per le valutazioni delle offerte/preventivi composta, tra gli altri dall’Arch. Stefania Paparatti in qualità di presidente, dal Dott. Aniello Carcaterra in qualità di Componente, dal Geom. Crescenzo Di Noto Morgera, ancora Componente.

Parimenti viene stabilito di individuare altresì, segretario verbalizzante, l’Ing. Michele Maria Baldino, lo stesso è senza diritto di voto.

Il fuoriclasse e la regular season

La scelta tra il fuori classe dei Project Financing e gli altri tecnici della regular season non poteva essere indirizzata diversamente. Non c’è mai stata partita. La nomina del Mattera nei verbali di gara n. 1, n. 1 bis e n. 2 che purtroppo non sono stati resi visibili agli atti dell’Albo pretorio comunale, nonostante gli obblighi di trasparenza. Intelligenti pauca! In ogni caso, dai verbali de quo, spiega Baldino, si evince che è dichiarato affidatario provvisorio l’AD Progetti srl con sede Legale in Barano d’Ischia alla via Croce n. 9 e con sede operativa alla via Delle Ginestre n. 16 Ischia rappresentata dall’Arch. Giuseppe Mattera sia legalmente sia tecnicamente, per un importo contrattuale di euro 69.103,94 oltre Oneri Contributivi 4% ed IVA 22%. Somma valutata congrua da parte del RUP, l’Architetto Agnese Cianciarelli. Lo schema di contratto/convenzione d’incarico verrà stipulato come scrittura privata da registrarsi solo in caso d’uso. A favore dell’AD Progetti srl verrà impegnata la somma complessiva di euro 87.679,08 (oneri ed IVA inclusi) e tale importo verrà erogato dalla ITALGAS RETI SPA concessionaria realizzatrice dell’intervento in project Financing. Volendo sollevare tutti i dubbi possibili nel merito dei requisiti necessari per un tale incarico. Ovvero, un architetto può collaudare dal punto di vista tecnico-amministrativo, contabile, tecnico e funzionale degli impianti e manufatti, in corso d’opera e finale dei lavori di metanizzazione?

La specializzazione professionale direbbe di “no“ e farebbe propendere per l’impiego di un ingegnere maggiormente competente per studi e specializzazioni. Ma questo è il gioco della politica si costruiscono i pastori con la legna che si ha, si fidano gli incarichi archi politicamente ci fa pi comodo. Volendo infine, invece, tornare all’incarico in favore del progettista Architetto Giuseppe Mattera AD Progetti non possiamo non rilevare diverse punte di incompatibilità nelle procedure che hanno portato alla nomina del deus ex machina della AD Progetti, il detto Pino Mattera, l’architetto buono per ogni Project Financing che partendo da Casamicciola passa direttamente per Lacco Ameno, Forio ed Ischia per tornare nuovamente a Casamicciola. Dal Parcheggio pluripiano ed interrato è sempre in voga.

L’Arch. Giuseppe Mattera Amministratore Delegato Direttore Tecnico della AD alla AD lavora ad esempio con l’ Ing. Igino Cianciarelli esperto in Progettazione Strutturale e Direttore Tecnico, l’Arch. Sonia Iacono per la Progettazione Architettonica, l’Arch. Sara Castagna per la Progettazione Architettonica ed Ing. Gugliemo Napoleone pet Progettazione Strutturale. Come è facilmente evidenziato, da Cianciarelli a Castagna, volti noti dell’UTC casamicciolese, fino a alla Iacono sono nomi che con AD hanno un cerro feeling. Il governo locale ha predisposto ed affidato più di 80 mila euro di incarico al Mattera, sapendo già che l’incarico doveva andare alla AD progetti?

Basta leggere le lettere di invito mandate dal capo dell’UTC lo scafato ingegnere baranese Mimmo Baldino. Ad approvare gli importi c’è il RUP, l’architetto Agnese Cianciarelli, figlia di Igino, sorcio del Mattera alla AD Progetti srl. Una sorta di comitato composto da tecnici legati sia tra loro, tramite società, diverse ramificazioni li legano, poi ad altrettante amministrazioni comunali dell’isola d’Ischia con incarichi e progettazioni.E’cosa nota. Un modus operandi che da anni, ha, di fatto, depauperato le risorse pubbliche ed il territorio senza contare la distruzione della categoria di tecnici e professionisti che in questo modo non hanno scampo ne vie d’impiego.