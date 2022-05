Ida Trofa | Dopo mattinate di caos, polemiche e blocchi stradali il comune di Casamicciola Terme ha deciso di rivedere l’ordine e il calendario dei cantieri pubblici. All’origine della paralisi stradale la concomitanza di lavori nelle zone alte del terremoto e la zona intermedia di Piazza Bagni con Calvario, Tre Croci e via Principessa Margherita. Troppi cantieri vicini e l’assenza di arterie stradali alternative, ad esempio, nella giornata di lunedì ha toccato punte di maxi ingorghi e gravi disagi, lasciando isolata tutta la zona del Majo.

Questo ha reso indispensabile, già nel primo pomeriggio di lunedì stesso, la sospensione dei lavori per la rete gas su via Principessa Margherita. Ciò per far sì di liberare, almeno, una via di sbocco e consentire che si terminassero le attività su Piazza Bagni e via Spezieria (zona Majo).

In mattinata si sono riuniti i tecnici della Cpl Concordia e il responsabile dell’area tecnica del comune, l’ing. Mimmo Baldino, hanno concordato di poter differire i lavori di una via fondamentale, Principessa Margherita, per l’intero assetto stradale comunale. I lavori per la metanizzazione, in questo tratto, sarebbero dovuti iniziare ieri 3 maggio.

Lavori che avrebbero arrecato non poche difficoltà alla viabilità del paese, nel collegamento tra la zona collinare e quella portuale, con conseguenze anche sui normali collegamenti con bus di linea.

Anche per questo motivo, viene revocato il divieto di circolazione e di sosta su via Principessa Margherita. Per quanto riguarda i bus: le linee 3, 4 e 16 effettueranno quindi il loro normale percorso.

Resta, in ogni caso, confermata l’attività di cantiere in via Sassolo-Spezieria nella parte alta del paese. In relazione a queste ultime disposizioni, al fine di garantire comunque i collegamenti pubblici la linea 4 Eav raggiungerà Piazza Majo da Lacco Ameno-Piazza Fango. Da questo versante viene inoltre dirottato gran parte del traffico veicolare.