Metanizzazione a Casamicciola, come cambia il traffico

Si informa la cittadinanza che per consentire i lavori di metanizzazione in Via Vincenzo Morgera che hanno determinato la chiusura al traffico della strada, con ordinanza dirigenziale n. 73/2022 è stato disposto, dal 3 ottobre all’ 11 ottobre p.v., il senso unico di circolazione in Via Pendio Lacco (denominata via Oneso per il comune di Lacco Ameno), in via sperimentale dalle ore 07.00 alle ore 20.00 con unica direzione consentita Casamicciola Terme – Lacco Ameno, ad eccezione dei residenti del tratto di strada che va da Lacco Ameno all’ingresso della scuola elementare plesso La Rita.