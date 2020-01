Metanizzazione a Casamicciola, cambio linee EAV

L’EAV informa la Gentile Clientela che, a seguito della Ordinanza n°19 del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Casamicciola Terme, emessa per consentire i lavori di realizzazione della rete di distribuzione del gas metano in via Cumana con la chiusura al traffico veicolare della strada, dal giorno 20 gennaio 2020 e fino alla riapertura della strada, i percorsi delle sottoelencate Linee saranno modificati come di seguito specificato:

Linea 3: Ischia Porto – Piazza Marina – Via Monte della Misericordia (Via Lava) – Piazza Bagni – Piazza Marina – Ischia Porto.

Linea 4: Piazza Marina – Via Monte della Misericordia (Via Lava) – Piazza Bagni – La Rita – Via Principessa Margherita – Piazza Marina.

Linea 16: Piazza Marina – Via Monte della Misericordia (Via Lava) – Cretaio – Piazza Bagni – Via Principessa Margherita – Piazza Marina.

Tutte le altre Linee effettueranno i loro regolari percorsi.