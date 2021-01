Metanizzazione a Barano, cambiano le linee EAV

EAV informa la Gentile Clientela che il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Barano d’Ischia, con Disposizione n.1 del 08/01/2021, ha vietato il transito veicolare in via Vittorio Emanuele, nel tratto di strada che dall’incrocio di Via Pendio del Gelso (Barano) porta alla rotatoria all’altezza di Via Regina Elena (Piedimonte) nelle ore notturne, per consentire la effettuazione dei lavori di cui all’oggetto e, per questo motivo, dal giorno 11/01/2021 e fino al termine dei lavori, dalle 20.00 alle 07.00 di tutti i giorni, eccetto i sabati, le domeniche ed i festivi, le Linee CD, CS e 5 transiteranno esclusivamente per il Vatoliere.