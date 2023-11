Messa in sicurezza della Torre di Sant’Angelo, il Tar annulla anche l’ordinanza di aprile!

Gaetano Di Meglio | Irene Iacono perde ancora dinanzi al Tar nel contenzioso per le ordinanze adottate alla località La Torre a Sant’Angelo per rischio idrogeologico. Anche l’ultimo provvedimento adottato ad aprile ed impugnato dagli interessati è stato giudicato immotivatamente penalizzante nei confronti dei privati.

Il primo ricorso sulla ordinanza n. 61 del 2 dicembre 2022 non ha più ragione di esistere in quanto il Comune appunto sostituito quel provvedimento con l’ordinanza di aprile dopo la sospensione decisa dai giudici amministrativi. Rilevando già in quella sede «il carattere eccessivamente gravoso delle contestate misure, in considerazione dell’ampia portata del fenomeno franoso che aveva interessato la pendice del Monte Sant’Angelo, tale da imporre un coordinamento pubblico ed una programmazione unitaria delle indagini di tipo geotecnico/geologico e degli interventi di contenimento del costone».

Di qui l’improcedibilità per carenza di interesse. Ma i vizi già rilevati hanno inficiato anche le successive iniziative del Comune, che ha dovuto anche cambiare difensore dopo la scomparsa del legale originariamente nominato.

VIZI DI ISTRUTTORIA

Inevitabile l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti. I ricorrenti impugnavano l’ordinanza del 27 aprile «che, in relazione alla medesima situazione di dissesto idrogeologico e sulla scorta di una rinnovata istruttoria, aveva loro l’ingiunto di eseguire “l’accurata ispezione del costone roccioso nella sua interezza individuando blocchi e masse da rimuovere; la valutazione sulla vegetazione presente; l’individuazione di sistemi di monitoraggio, tipo reti allertate con sistemi di allarme da installare lungo il versante al fine di catturare eventuali segni premonitori di accadimenti o movimenti di blocchi o masse specifiche; l’inibizione all’accesso e alla frequentazione dei luoghi, terrazzi, cortili e dei corpi abitativi addossati alla parete”».

Evidenziando ulteriori vizi quali il difetto di istruttoria e la contraddittorietà motivazionale. Questa ordinanza, infatti, «contrastava con l’ordinanza commissariale n. 9 del 10.3.2023, in forza della quale l’intervento sul costone della Torre di Sant’Angelo intimato ai ricorrenti era stato ricondotto, ai sensi dell’OCDPC n.948/2022, tra gli interventi pubblici affidati al Commissario Governativo e finanziati dalla struttura commissariale».

La Quinta Sezione del Tar ha anche disposto una attività istruttoria per chiarire «quali soggetti siano stati individuati dalla struttura commissariale come attuatori dell’intervento di somma urgenza relativo al costone del Monte della Torre di Sant’Angelo; se il predetto intervento sia stato ammesso a finanziamento pubblico, come sembrerebbe emergere dal riferimento testuale al “codice CD-SF-1-001 per la somma di euro 560.000”; se le opere provvisionali e di messa in sicurezza previste nel Piano degli interventi ex OCDPC n. 948/2022 coincidano o meno con quelle ingiunte agli odierni ricorrenti con la nuova ordinanza sindacale n. 27/2023 in recepimento della sopraindicata nota della struttura commissariale del 7.4.2023».

IL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI

Un’attività istruttoria che ha avuto esito negativo per il Comune.

Scrivono infatti i giudici: «Il gravame aggiuntivo, nei limiti dell’interesse azionato, concernente gli obblighi di messa in sicurezza del costone di roccia di proprietà dei ricorrenti, è fondato, essendo mancata, come rilevato dai ricorrenti, una sufficiente valutazione e motivazione in ordine sia alla sussistenza dei presupposti di residualità della misura, sia alla proporzionalità degli interventi ordinati».

In tema di ordinanze contingibili e urgenti, spetta al sindaco «valutare l’esistenza di una situazione di grave pericolo, vale a dire il rischio concreto di un danno grave e imminente per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; la valutazione, di carattere eminentemente tecnico, va compiuta sulla base di pareri acquisiti ed accertamenti tecnico – scientifici effettuati in sede istruttoria, di cui si deve dar conto nella motivazione del provvedimento».

Aggiungendo che «In linea di principio, le ordinanze contingibili e urgenti possono essere adottate al ricorrere di due presupposti: l’inutilizzabilità di mezzi ordinari di intervento e la necessità di contrastare una minaccia per l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana».

Al contempo, però, «Le misure adottate devono infine, garantire il corretto bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo ed essere rispettose dell’apicale principio di proporzionalità, ovvero, altrimenti detto, da un lato, essere coerenti con il livello di attendibilità del giudizio causale di cui s’è precedentemente detto e, dall’altro, non eccedere quanto sia opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato».

Nel caso specifico, «l’intervento richiesto concerne un costone di roccia di rilevante estensione, interessato da un esteso fenomeno franoso causato dagli eventi alluvionali verificatisi, in diversi comuni dell’isola d’Ischia, nella giornata del 26 novembre 2022 ed in data 01.12.2022». Qui il Tar richiama tutte le misure adottate a seguito della frana, fino ad arrivare all’ordinanza di Legnini: «Come emerso dalla relazione istruttoria depositata in giudizio dal resistente Comune in data 12 giugno 2023 in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 3293/2023, il Commissario delegato, con l’Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023, aveva individuato, con riguardo al Comune di Serrara Fontana, l’intervento necessario per ripristinare il corretto assetto idrogeologico nel “Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti, ecc.) instabili ed in precario equilibrio, dal monte della -OMISSIS- posto a ridosso di proprietà private sgomberate ed in adiacenza dell’area portuale. Demolizioni in situ di massi di notevole dimensione (retrostante “-OMISSIS- Trasporto a discarica dei materiali – Via Nazario Sauro”.

Tale intervento, ammesso al finanziamento pubblico per la somma di euro 560.000, consisteva in opere sostanzialmente coincidenti con quelle oggetto dell’ordinanza sindacale n. 27/2023, ingiunte agli odierni ricorrenti».

LE CAUSE DEL PERICOLO

Una palese e grave contraddizione in cui è incorso il Comune. E nella sentenza si rimarca: «Alla luce della svolta ricognizione istruttoria, il Collegio osserva come la messa in sicurezza del costone roccioso ha rivelato la necessità di accurati ed estesi interventi a tutela della pubblica incolumità, tanto da richiedere il coordinamento di un organo commissariale, l’ingente finanziamento pubblico e la suddivisione delle opere secondo un cronoprogramma articolato in tre distinte fasi. Inoltre, il pericolo di crollo è stato ricondotto esclusivamente a cause di natura geologica e ambientale e non ad interventi dovuti all’opera dell’uomo, imputabile alle attività svolte dai ricorrenti ovvero dai loro danti causa».

Rincarando la dose: «Le articolate e complesse attività di messa in sicurezza del costone roccioso, quindi, oltre ad implicare un esborso economico non irrilevante, devono inscriversi in un più ampio e necessario programma di infrastrutture pubbliche, tale da richiedere l’intervento diretto e di coordinamento della struttura commissariale, il cui onere è stato posto a carico dell’erario pubblico, a condizione che, come avvenuto nell’odierna fattispecie, fossero dimostrati i presupposti di potenziale ed imminente rischio per la pubblica incolumità». Una ordinanza dunque inficiata «da irragionevolezza e da non proporzionalità, atteso che l’ordinanza de qua ha prescritto a carico dei destinatari non l’adozione di misure volte esclusivamente ad interdire l’attraversamento dell’area sottostante a quella interessata dai denunciati eventi franosi, bensì, in area evidentemente interessata da cospicui e non puntuali dissesti di natura idrogeologica, l’esecuzione di opere di notevole estensione e complessità, da realizzarsi onde assicurare la corretta manutenzione del costone roccioso pericolante, così da fronteggiare una diffusa, ampiamente nota e risalente situazione di generale fragilità ambientale, tale da richiedere l’intervento pubblico straordinario da parte della struttura commissariale». Il principio di proporzionalità imponeva all’Amministrazione comunale «di adottare un provvedimento che, da un lato, non dovesse eccedere quanto fosse opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e, dall’altro, avesse ad oggetto delle misure che, in ragione della loro estensione ed onere economico, non sovrastassero le capacità programmatorie, operative ed economiche dei privati ingiunti».

TUTTI GLI ERRORI DEL COMUNE

E il collegio elenca le «gravi deficienze motivazionali e istruttorie: 1) il Comune resistente non ha affatto considerato né la peculiarità delle condizioni di luogo, né la funzione di protezione stradale piuttosto che di esclusivo sostegno alla proprietà privata del costone roccioso, né infine l’estensione dell’area interessata dal verificatosi evento franoso, non accertando, dunque, la responsabilità dei ricorrenti quali proprietari; 2) il Comune non ha verificato né le cause delle attuali condizioni del costone né l’eziologia dell’evento franoso, non potendosi le stesse, allo stato, essere ricondotte, in via esclusiva o altamente probabile, alla negligente manutenzione dei proprietari, ovvero, per contro, come appare più plausibile, ad un esteso fenomeno franoso interessante diversi Comuni dell’Isola d’Ischia a causa della mancata esecuzione, nel tempo, delle necessarie opere di contenimento dei rischi connessi alla preesistente condizione orografica e geologica, tale da generare un diffuso dissesto idrogeologico, non fronteggiabile dai privati in assenza dei necessari interventi di programmazione e coordinamento pubblico; tale mancata considerazione ridonda non solo in un palese difetto di istruttoria ma anche in un grave difetto di proporzionalità, posto che non giustifica l’esigibilità della misura imposta travalicante la sfera di possibilità e disponibilità dei singoli cittadini; 3) il Comune non ha valutato che la risalenza della condizione di pericolo e la certa multifattorialità della sua causazione, attestata dalla documentazione versata in atti (vedi relazione geologica disposta dal commissario straordinario), non avrebbe giustificato l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente, inidonea, per quanto sopra detto, a scongiurare il paventato rischio mediante interventi affidati esclusivamente all’iniziativa dei singoli comproprietari, ma avrebbe imposto invece, come di fatto avvenuto a seguito dell’azione della struttura commissariale, interventi ben più incisivi, estesi e conclusivi, a carico soprattutto degli Enti pubblici interessati, non riducibili alle mere estemporanee riparazione imposte ai proprietari del costone; questioni, queste ultime, che ridondano sul piano della stretta necessità, proporzionalità ed adeguatezza della misura imposta».

PROVVEDIMENTO IMMOTIVATO

Il sindaco viene bacchettato per aver insistito nel voler imporre gli interventi ai privati senza fornire alcun fondamento a sostegno di tale tesi: «In altri termini, il Comune non ha dato conto delle ragioni per le quali, pur a fronte di un fenomeno noto e monitorato, per il quale era stata acquisita una relazione geologica che attestava le condizioni di rischio per la pubblica incolumità e per le infrastrutture pubbliche, tale da aver indotto la nomina e l’insediamento di una struttura commissariale deputata all’individuazione ed al coordinamento degli interventi di manutenzione, abbia insistito con lo strumento extra ordinem, peraltro a fronte di un pericolo di crollo riconducibile a cause di natura geologica e ambientale e non ad interventi dovuti all’opera dell’uomo».

E la sentenza conclude che sia pure a fronte dello stato emergenziale, «l’ente locale non poteva esimersi dallo svolgere una congrua istruttoria che desse comunque conto dei motivi che avevano spinto il Comune a reiterare le medesime misure straordinarie a distanza di un anno, sebbene le stesse fossero oramai oggetto di una più ampia programmazione pubblica, coordinata da un organo statale straordinario al fine di realizzare un’estesa e stabile opera di riassetto idrogeologico dell’intero territorio isolano, in quanto tale non delegabile all’iniziativa privata».

L’ordinanza viene annullata, «fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione, restando quest’ultima obbligata a porre in essere i provvedimenti di sua competenza per l’eliminazione del rischio diffuso e accertato, nel rispetto dei vincoli conformativi sopra individuati».

Una ennesima bocciatura che dovrà indurre il Comune a rivedere la propria “strategia”.

