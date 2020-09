Mese del senso civico: stop ai motori domenica 6 settembre

Domenica di stop ai motori per il prossimo 6 settembre. In occasione della manifestazione “settembre mese del senso civico” organizzata nell’ambito dell’evento La Filosofia il Castello e la Torre, dalle ore 07:00 alle ore 13:00 è vietata la sosta a qualsiasi veicolo sulle seguenti strade: Via Alf. De Luca (tratto compreso tra Via Casciaro e Piazza degli Eroi), Via Gigante tratto tra incrocio Via Gemito e Via Alf. De Luca), Via Gemito, Piazza degli Eroi, Via M.le Mazzella (tratto tra incrocio Via Foschini e Piazza degli Eroi), Via A. Sogliuzzo tratto tra Piazza degli Eroi e ingresso Pineta “Mirtina” ovvero altezza Parcheggio Asl escluso), Via F Sogliuzzo.

Lo stop ai motori, invece, durerà dalle 10:30 alle ore 13:00 è riguarderà: Via Alf De Luca (tratto compreso tra Via Casciaro e Piazza degli Eroi), Piazza degli Eroi, Via M.le Mazzella (tra incrocio Via Foschini e Piazza degli Eroi), Via Variopinto, Via A. Sogliuzzo (tratto tra Piazza degli Eroi e ingresso Pineta “Mirtina” – Parcheggio asl escluso)

Pertanto, nella suddetta fascia oraria, i veicoli provenienti da Via Pontano diretti al porto potranno transitare in Corso Vittoria Colonna e svoltare su Via E. Gianturco, Lungomare C. Colombo, Via R. Gianturco, Via Gemito, Via Gigante (tratto tra Via Gemito e via Alf. De Luca).