ROMA (ITALPRESS) – “Finchè io conto qualcosa l’Italia non accede al Mes, lo posso firmare col sangue”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Porta a Porta su Rai1. “Perchè il Mes non è stato mai utilizzato da nessuno? Perchè le condizionalità sono troppo stringenti e perchè il Mes è un creditore privilegiato e questo comporta per noi un problema sui titoli di Stato”, ha aggiunto.

– foto Agenziafotogramma.it –

