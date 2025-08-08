Merz “La Germania sospende export di armi a Israele”

Così il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. “Il governo tedesco rimane profondamente preoccupato per le continue sofferenze della popolazione civile nella Striscia di Gaza. Con l’offensiva pianificata – aggiunge -, il governo israeliano ha una responsabilità ancora maggiore di prima nel fornire aiuti. Deve consentire un accesso completo per la consegna degli aiuti, anche alle organizzazioni delle Nazioni Unite e ad altre istituzioni non governative. Seguendo le corrette misure adottate negli ultimi giorni, Israele deve continuare a migliorare in modo completo e sostenibile la situazione umanitaria a Gaza. Inoltre, il governo tedesco chiede urgentemente al governo israeliano di non intraprendere ulteriori passi verso l’annessione della Cisgiordania”, conclude Merz.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-