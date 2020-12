“Mero arbitrio”. Per il fabbisogno “normativa completamente sconosciuta” Al comune di Ischia e regolamento illegittimo

GAETANO DI MEGLIO | Terza puntata nel disastro del fabbisogno del comune di Ischia. Un atto, quello liquidato dalla giunta del comune di Ischia, che sembra essere nato con l’unico scopo di favore cinque o sei assunzioni clientelari eludendo la legge in vigore e facendo in modo da garantire protezione politica al sindaco in carica. Gli aspetti politici e morali di questa vicenda, però, li analizzeremo nella puntata di domani. Per ora, invece, continuiamo a leggere quelle che sono le gravi accuse e i forti richiami che l’avvocato Lello Montuori, attuale dirigente di spicco del comune di Ischia muove alla sua stessa giunta e chiama in causa i giudici del Tribunale Amministrativo.

Le parole di Montuori, però, hanno un peso ancora più grave se consideriamo che per oltre un anno ha ricoperto anche la carica di segretario effettivo del Comune di Ischia e, in considerazione di questa carica, dobbiamo credere che sia più che credibile. Ma in attesa dei giudici del Tribunale di Napoli vediamo come ha agito l’amministrazione di Ischia. E’ un altro grido di dolore! «Come ricostruito in punto di fatto, l’amministrazione comunale con la deliberazione impugnata ha arbitrariamente – ed in assenza di qualsivoglia motivazione– deliberato l’assunzione di 1 unità categoria giuridica D1 attraverso l’utilizzo delle graduatorie valide ed efficaci presso altri Comuni dell’Isola d’Ischia.

Tale scelta amministrativa – rectius prevedere, come criterio prioritario per la ricerca degli utilmente collocati in graduatorie valide ed efficaci da cui attingere, la prossimità territorialità degli enti da interpellare – è all’evidenza arbitraria, illogica e violativa del principio di imparzialità, trasparenza e non discriminazione dell’azione amministrativa declinati nelle norme richiamate in rubrica. Come noto, infatti, gli enti locali, nel caso in cui non dispongano di proprie graduatorie valide, possono utilizzare le graduatorie di altri enti (con le limitazioni che si vedranno) purché: a) abbiano previsto tale modalità assunzionale nel proprio regolamento di organizzazione, a mente dell’art. 35, comma 7, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; b) abbiano, altresì, previamente (auto)regolamentato ex art. 117, comma 6, Cost. (cfr. Tar Puglia, Bari, 5 luglio 2018, n. 992) le modalità procedurali di utilizzo delle graduatorie di altri Comuni. Le coordinate giuridiche sopra richiamate sono, come noto, funzionali all’esigenza che non sia pregiudicata l’imparzialità dell’azione amministrativa, rendendo il processo di scelta intellegibile e trasparente, così da evitare azioni arbitrarie ed illegittime. La giurisprudenza amministrativa, così come il diritto vivente, considerano presupposto fondamentale del legittimo esercizio del potere – al fine evitare scelte discrezionali che potrebbero invalidare la procedura – non solo la “previsione”, ma anche la puntuale predeterminazione dei parametri di utilizzo delle graduatorie, nel regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, specialmente con riguardo ai criteri di individuazione e graduazione degli enti da interpellare. (omissis)

Nel caso in esame, il Comune di Ischia, pur avendo previsto in via generale la possibilità di attingere da graduatorie valide ed efficaci di altri enti, non ha dettagliatamente prefissato – neppure in un atto successivo – i criteri di individuazione della graduatoria concorsuale da cui attingere e, maxime, il criterio della prossima territorialità degli enti da interpellare né, tampoco, una graduazione di coinvolgimento degli ambiti comunali/provinciali/regionali viciniori. Di talché l’arbitraria scelta operata dall’amministrazione solo con la delibera gravata genera, all’evidenza, un vulnus ai principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità che invece, come visto, la normativa di fonte primaria ha inteso garantire in via prioritaria. Infatti, l’art. 146 comma 2 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce che “ai sensi dell’art. 9 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, previo accordo con l’Amministrazione interessata, da formalizzare mediante stipulazione di apposito atto con le modalità di cui all’articolo precedente, il Comune di Ischia può, inoltre, coprire posti vacanti e disponibili nella propria dotazione organica utilizzando le graduatorie di selezione o concorso approvate da altre amministrazioni pubbliche appartenenti al medesimo comparto di contrattazione, purché in corso di validità.

Tale possibilità rimane in ogni caso esclusa per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso”. Come è dato rilevare dal chiaro tenore della sopra trascritta disposizione regolamentare, l’Amministrazione Comunale ha omesso di stabilire qualsivoglia criterio per la ricerca de qua – maxime quello arbitrario della prossimità territoriale degli enti da interpellare, censurato con il presente mezzo – onde garantire l’applicazione dei principi più volte richiamati, senza neppure prevedere un sistema di candidatura attraverso avviso di selezione rivolto agli idonei, comunque collocati nelle varie graduatorie ancora valide ed efficaci. La scelta operata, dunque, in assenza di qualsivoglia predeterminazione dei criteri, si pone in violazione della normativa di riferimento, tanto da lasciare uno spazio di discrezionalità tale da sfociare in vero e proprio arbitrio.

L’aver previsto, solo con la delibera oggetto di gravame, genericamente di voler attingere da qualsiasi graduatoria valida ed efficace presso uno dei Comuni dell’Isola d’Ischia (rimettendo l’arbitraria scelta al funzionario procedente), senza aver prestabilito in base a quale criterio attingere da una graduatoria piuttosto che da un’altra, costituisce scelta amministrativa illogica ed arbitraria che colloca essa scelta nell’alveo del mero arbitrio: e tanto, a meno di non voler ritenere che, in maniera sviata, l’amministrazione abbia tanto deciso perché vi sia una – ed una sola – graduatoria da cui attingere ed una – ed una sola – posizione da assumere. Parimenti illegittimi, e per quanto occorra, risultano gli artt. 134 comma 5 e 146 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ischia in parte qua – oltre a porsi in insanabile contrasto con la normativa di riferimento (art. 35 comma 7 TUPI) – non contempla una dettagliata predeterminazione dei criteri e dei parametri di utilizzo delle graduatorie e dei criteri di determinazione degli Enti da interpellare, in funzione del rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità che devono inspirare tali scelte e funzionali a ritenere legittime tali previsioni regolamentari. La declaratoria di illegittimità e/o la disapplicazione delle previsioni di normazione secondaria impugnata determina, quale conseguenza immediata e diretta, che l’amministrazione non potesse utilizzare, in via assoluta, le graduatorie di altri Enti, in quanto tale modalità assunzionale deve essere necessariamente prevista nel regolamento ai sensi dell’art. 35 comma 7 del D.lgs 165/2001.» Il dirigente e segretario del comune di Ischia, che normalmente è la figura di controllo degli atti, mette a nudo quello che è l’azione della giunta Ferrandino e anche l’ossatura degli atti che regolano lo stesso ente comunale. La denuncia di illegittimità degli articoli all’interno del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ischia risuona, in maniera più che forte! Ma la denuncia di Lello Montuori che deve essere inserita anche nel contesto politico che spiegheremo, nel dettaglio, domani, è un vero e proprio atto di accusa non solo per la scelta del posto da D3 ma anche per le altre assunzioni previste del fabbisogno.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO COMPLETAMENTE SCONOSCIUTA DALL’AMMINISTRAZIONECOMUNALE!

«Come chiarito, invero, con la Deliberazione gravata l’amministrazione comunale – richiamata a fondamento dell’esercizio del potere una normativa oramai abrogata (art. 4 comma 3 ter D.L. 101/2013, con le implicazioni che si declineranno infra) – ha disposto, per quanto di rilievo, l’assunzione di 1 unità categoria giuridica D1 attraverso l’utilizzo “alternativamente” (?) delle graduatorie valide ed esistenti presso altri Comuni dell’Isola d’Ischia. Ebbene, proprio il richiamo ad una normativa oramai abrogata, salve le implicazioni sub specie di sviamento del potere esercitato rispetto alla funzione, traluce la patente illegittimità degli atti gravati. Al fine di comprendere la portata viziante dell’erroneo richiamo normativo appare opportuno ricostruire la normativa dettata in subiecta materia.

Ai sensi dell’art. 4 comma 3 ter del D.L. 101 del 31.08.2013 – comma inserito dall’art. 1 comma 1 della Legge 125/2013 in sede di conversione – “resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l’applicabilità dell’art. 3 comma 61, terzo periodo, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350”. La predetta disposizione normativa è stata successivamente abrogata dall’art. 1 comma 363 della Legge n. 145/2018. Successivamente, l’art. 1 comma 10 octies della Legge n. 162/2019 – con portata innovativa rispetto alla precedente disposizione oramai abrogata e richiamata a fondamento della Delibera impugnata – ha stabilito quanto segue: “a decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l’accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34-bis, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo”. Come si vede, la disposizione normativa in commento – ridisegnando complessivamente il procedimento onde poter attingere da graduatorie valide ed efficaci di altri Enti – costituisce immediato precipitato giuridico dell’art. 35 commi 3 e 5 ter del D.lgs n. 165/2001 secondo cui le procedure di reclutamento del personale devono conformarsi, obbligatoriamente, ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) non discriminazione sulla base del luogo di residenza dei concorrenti salvo che “tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”.

Tant’è che il nuovo procedimento, lungi dal contemplare lo scorrimento di amministrazioni individuate in modo arbitrario – peraltro, territorialmente prossime – di cui già si conoscono i validamente collocati, ha previsto che le graduatorie cui attingere siano quelle – e solo quelle – pubblicate sul portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche al fine di valutare il c.d. merito ed il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. E tanto, proprio al fine di attuare i principi sopra declinati. Come evidente, la normativa di riferimento – completamente sconosciuta dall’amministrazione comunale all’atto dell’approvazione della Deliberazione impugnata – lungi dal prevedere una chiamata diretta dei soggetti utilmente collocati in graduatorie ben individuate, ha contemplato un meccanismo trasparente e non discriminatorio non basato sulla territorialità, nei sensi sopra descritti, di cui l’amministrazione comunale non ha tenuto conto». Montuori ha scardinato l’azione di Enzo Ferrandino e della sua giunta con “carte alla mano”. La cosa peggiore, però, è la scelta di voler ignorare la nuova normativa in vigore. A domani con la quarta puntata.