Mercoledi’ “Ischia ripar…tiamo”: è il primo evento in zona bianca

La Campania da lunedì 21 giugno sarà zona bianca e Ischia celebra il traguardo con il primo evento in piazza aperto al pubblico dal titolo tutt’altro che casuale: “Ischia, ripar…tiamo”. L’appuntamento è previsto per mercoledì 23 giugno alle ore 21 nella splendida cornice di Piazzale delle Alghe a Ischia Ponte, lo spettacolo ovviamente si svolgerà nel pieno ed assoluto rispetto dei vigenti protocolli anti contagio. Tanti gli ospiti: la comicità sarà degnamente rappresentata da star di Made in Sud quali gli Arteteka, Mino Abbacuccio, Enzo e Sal, Peppe Laurato e Rosaria Miele, le Sex and Sud ma anche da Massimo Burgada e Massimo Cannizzaro. Spazio anche alla meravigliosa voce di Gaetano Maschio e poi tanta buona musica con il live dei Personal e Tony Romano. L’evento, griffato Ellegi Spettacoli con il patrocinio del Comune di Ischia, sarà presentato da Gaetano Ferrandino. L’ingresso è libero ma sarà regolato e disciplinato in base ad una serie di parametri che saranno resi noti nella giornata di lunedì.

Il sindaco d’Ischia Enzo Ferrandino non ha nascosto la sua soddisfazione per l’appuntamento di mercoledì prossimo: «Siamo molto felici di poter annunciare “Ischia Ripar…Tiamo”, un evento che non appena è stato proposto dalla Ellegì Spettacoli, il comune di Ischia ha subito appoggiato e supportato. Il mondo dello spettacolo riparte da Ischia e Ischia riparte con il mondo dello spettacolo. E’ un segnale importante di ritorno alla normalità dopo mesi davvero difficili e grazie alla comicità dei tanti artisti che saranno presenti, potremo vivere qualche ora all’insegna delle risate…e ne abbiamo davvero bisogno. Ovviamente la cornice del Castello Aragonese e del borgo antico di Ischia Ponte renderanno ancor più speciale questo evento, ringrazio ancora una volta Gianmarco Balestrieri per la professionalità e per l’amore che ha dimostrato nei confronti della propria terra, così come ringrazio gli artisti che hanno aderito all’iniziativa. Sono certo che dopo il messaggio di Ischia Covid Free, dal palco ai piedi del nostro Castello Aragonese arriverà un messaggio forte a tutta Italia e anche oltre. Ischia è pronta a riabbracciare i suoi amati ospiti».