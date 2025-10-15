Mercoledì di coppa per il Real Forio: i fratelli Sanchez alla gara verità da dentro o fuori

Da un impegno all’altro, il Real Forio non si ferma. Archiviata la brillante vittoria esterna sul campo del Sant’Antonio Abate — un successo che ha fatto seguito al passo falso del Portici — i biancoverdi si sono goduti per poche ore la vetta solitaria della classifica. Poche ore, appunto, perché il calendario non concede tregua: è già tempo di tornare in campo per un altro esame di spessore, stavolta in Coppa Italia. A far visita ai turchi al “Calise” ci sarà l’Ercolanese, in una sfida che vale l’accesso ai quarti di finale.

Una gara dal sapore speciale, perché sarà ancora una volta derby tra fratelli: Carlo Sanchez sulla panchina del Real Forio, Luigi su quella granata. Un duello che negli ultimi anni è diventato una consuetudine ad alta intensità nel panorama del calcio campano.

Il presidente Luigi Amato ha fatto sentire la sua voce alla vigilia della sfida: “Ci tengo assolutamente. Abbiamo una rosa che può affrontare entrambe le competizioni in maniera egregia”. Un messaggio chiaro al gruppo: “Abbiamo giocatori che ci permettono di alternare uomini senza perdere qualità, perché sono intercambiabili e il livello del gioco resta alto. Mercoledì sarà una bella partita, mi auguro che i ragazzi l’affronteranno con il piglio giusto. Sono sicuro che faremo una grande gara”.

L’avversario: l’Ercolanese

Squadra costruita con l’ambizione dichiarata di lottare per il salto di categoria, l’Ercolanese rappresenta un ostacolo di assoluto valore. La scelta di affidare la panchina a Luigi Sanchez è stata un chiaro segnale in tal senso: esperienza, carisma e conoscenza del campionato per puntare in alto.

I granata possono contare su un organico collaudato, formato da elementi di spessore per la categoria, abituati a palcoscenici di un certo livello e capaci di gestire partite ad alta tensione come quella di domani. Dopo un avvio altalenante, la squadra sembra aver trovato una propria identità, come dimostrato dalla netta vittoria per 4-0 ottenuta nell’ultimo turno sul campo del Quarto. Tuttavia, in campionato l’Ercolanese accusa un ritardo di quattro punti dal Real Forio, a causa delle sconfitte maturate nei big match contro Portici e Gladiator.

Il discorso qualificazione resta apertissimo dopo l’1-1 dell’andata: al vantaggio lampo di Pelliccia per il Forio al 5’, aveva risposto Aracri per l’Ercolanese su rigore al 38’.

Le probabili scelte di mister Carlo Sanchez

Il tecnico biancoverde potrebbe varare qualche cambiamento rispetto all’undici visto all’opera in campionato. In porta dovrebbe tornare Delizia, mentre in difesa Mattera è in ballottaggio per affiancare Di Costanzo o Velotti. Sulle corsie laterali, conferma vicina per Florio, mentre Iaccarino potrebbe essere preferito a Pistola.

A centrocampo, Arcamone si candida fortemente a una maglia da titolare, così come Pelliccia e Di Meglio, entrambi in lizza per partire dal primo minuto. Non è da escludere però che Di Lorenzo e Tarascio, due pedine chiave nello scacchiere foriano, vengano confermati dall’inizio. Nel tridente offensivo, Yeboah punta al rientro da titolare; per gli altri due posti offensivi è bagarre tra Serrano, Castagna e Santiago.

Dirigerà l’incontro Donato Battipaglia della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Gennaro Mennella (Torre del Greco) e Antonio Fiorentino (Torre Annunziata).