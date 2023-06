Mercoledì 14 Giugno parte “Casamicciola in festa”

Da mercoledì 14 giugno torna “Casamicciola in festa”, la manifestazione organizzata dalle associazioni dei commercianti Aicom ed Aicast, giunta alla sua terza edizione. Il format rimane quello che ne ha decretato il successo: da piazza Marina lungo corso Luigi Manzi, musica e street food di qualità in una atmosfera allegra e coinvolgente sia per gli ischitani che per i turisti che negli anni hanno dimostrato di apprezzare la manifestazione.

La novità di quest’anno è la presenza per diversi mercoledì di alcuni guest chef isolani che renderanno l’evento ancora più…appetibile. Ad aprire l’edizione 2023 sarà Tommaso Luongo, chef del ristorante Il Mirto del Botania Relais & spa di Forio della famiglia Polito che ha conquistato la Stella Verde Michelin per la cucina sostenibile. Tommaso è uno chef giovane, ma già affermato, che ha saputo attirare l’attenzione dei critici gastronomici per i suoi menu originali e rigorosamente vegetariani del ristorante fine dining del Botania, un artista della cucina che utilizza e valorizza i prodotti del nostro territorio.

E accanto al food, protagonista dei mercoledì sera casamicciolesi sarà la musica che, come per il passato, sarà di alto livello: Personal, That’s It quartet, The Company Store, Salvatore Vitale sono solo alcuni dei nomi delle band e degli artisti selezionati dal direttore artistico della manifestazione Tony Romano, che si esibiranno, a rotazione, ogni mercoledì sera. A loro, nel corso della stagione, si affiancheranno altri artisti, per offrire un programma che soddisfi i gusti musicali più diversi .

“Abbiamo lavorato molto nelle scorse settimane per preparare questa terza edizione” dice Lucio D’Orta, tra gli storici organizzatori di Casamicciola in festa, “che riveste un significato particolare per tutti noi, dopo quello che è accaduto a novembre. Il paese deve ripartire e siamo certi che anche eventi di questo genere possano contribuire a farlo; noi casamicciolesi siamo abituati a rialzarci sempre ed i commercianti vogliono farlo offrendo a tutti una serata diversa, spensierata e di qualità; mi preme ringraziare per la preziosa collaborazione Marco Laraspata e le forze dell’ordine isolane. Con Casamicciola in festa il nostro Comune dimostrerà di essere pronto a ripartire e ad accogliere al meglio ischitani e turisti”.

Questa terza edizione di Casamicciola in festa gode del patrocinio del comune di Casamicciola che fornirà anche un supporto operativo agli organizzatori: “Il nostro comune riparte e l’amministrazione è al fianco delle categorie produttive che si impegnano e si ingegnano per una iniziativa che renderà le sere d’estate più piacevoli e divertenti; stiamo mettendo a punto il calendario di tutti gli eventi estivi e anche se siamo all’opera solo da qualche settimana saremo in grado di presentare una offerta di manifestazioni valida e attraente” afferma il Primo cittadino Giosi Ferrandino. Al Sindaco si affianca il Vicesindaco Antonio Carotenuto che sottolinea come manifestazioni, spettacoli ed eventi saranno il traino per rilanciare l’immagine turistica del Comune.