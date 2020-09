La chiesa del Soccorso in una mattina di sole a fare da sfondo a un capiente Mercedes-Benz posizionato in primo piano.

Ecco la nuova pubblicità del mezzo commerciale “Vito” della nota casa automobilistica che, dato anche il nome, non poteva non scegliere Forio per la sua promozione.

Una bella cartolina per gli appassionati e gli addetti ai lavori.