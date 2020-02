Mercato Connection, fase due. Casamicciola: chiuso fino a nuovo ordine

Ida Trofa | Piove sul bagnato a Casamicciola. Anche il mercato comunale divide e mette pepe e gravi questioni sul tavolo istituzionale. Oggi il giorno della verità. “Ho ordinato lo stop alle attività. Sia nelle aree del Pio Monte sia a Piazza Bagni. Bisogna uniformare le attività alla normativa nazionale prima di poter riprendere la vendita ambulante” ci ha spiegato il comandante Giovanni Mattera che ha, materialmente, imposto lo stop ai lavori del mercato comunale.

“Le esigue forze a disposizione del corpo della Polizia Municipale – continua Mattera – non ci consentono di effettuare controlli sistematici e puntuali. Serve una autoregolamentazione del settore. Nel corso delle attività di contrasto alle irregolarità nella vendita abbiamo riscontrato una serie di irregolarità. Vanno sanate prima di riaprire. C’è una sbarra che chiude le aree. Ho inviato l’ente a provvedere“.

Mattera conferma la necessità di portare ordine nel variegato e difficile panorama delle vendite su suolo pubblico. Quanto abbiano inciso le denunce anonime e non, i fatti, è facile a dirsi. Basta ascoltare le parole del capo della Municipale. Un dettagliato esposto, sebbene anonimo, sul finire dello scorso gennaio, lo ricorderanno bene i lettori de Il Dispari che ne aveva parlato in esclusiva, ha messo in luce le tante ombre di un sistema clientelare viziato da ricatti, omissioni ed anche scambi, poco leciti, di danaro con i politici di maggioranza ed oppositore al centro di un intricato complesso fatto di lobby e forzature. Sarebbe questo in realtà il motivo scatenante che ha portato allo stop del mercato in quel di Casamicciola. Intanto ad Aprile è attesa anche la consegna degli spazi destinati alla suddetta vendita all’Ente Morale propietario, il Pio Monte della Misericordia. Con oggi sono tre i giorni di stop forzato alle attività.E la situazione si fa sempre più complicata.

Mattera, in una nota indirizzata agli uffici comunali competenti, ai responsabili delle Attività Produttive di Peppe Pisani, Area Tecnica e Patrimonio di Mimmo Baldino, Tributi di Aniello Caracterra, nonché al segretario generale, Carmine Testa, e al sindaco della cittadina termale Giovan Battista Castagna ha subito dato esito alla denuncia del 29 gennaio eseguendo il previsto “Riscontro segnalazione prot. Ente n. 1015 del 29 gennaio 2020 riguardante irregolarità nello svolgimento delle attività itineranti che si svolgono all’interno del Pio Monte della Misericordia”.

“Da venerdì scorso ho chiesto di fermare la vendita. Non siamo uniformati alla normativa nazionale, bisogna porvi rimedio. Fino a quando non saranno tutti in regola meglio non autorizzare la vendita” aggiunge il comandante della Polizia Municipale. “In tutte le date ed i luoghi destinati“.

Oggi, presso la sede municipale, è fissato un incontro con le rappresentanze sindacali di categoria per fare il punto della situazione e cercare di porre rimedio con la regolarizzazione di tutte le posizioni dei vari venditori.

“La posizione di molti non è legittima e non si va avanti. Il mercato deve essere regolarizzato e per ora va disposta con immediatezza la chiusura dell’area, peraltro già provvista di idonei strumenti per impedirne l’accesso illegittimo agli operatori. C’è la sbarra, la chiudiamo ed attendiamo riscontri” conclude Mattera.

Sbarre abbassate al Pio Monte: Nessuna condizione di vendita

Ad eseguire i riscontri al “Mercato Connection” il personale del comando nelle persone del M.llo Razzano Alfredo e Ass.te Di Costanzo Luigi. Entrambi hanno effettuato degli accertamenti presso la sede municipale e nell’area segnalata per accertare che “la documentazione legittimante lo svolgimento delle attività del commercio in forma itinerante è in contrasto e non aderente con la normativa regionale n. 1/2014. Lo stesso regolamento comunale che disciplina la materia del commercio itinerante al dettaglio in forma itinerante di tipo B sconfessa se stesso affidando alla giunta municipale il compito di individuare aree dove collocare stand per la vendita su area pubblica di tipo A. Non tiene in evidenza, né fa riferimento, allo SIAD di cui all’art. 30 legge regionale 1/2014, nessuna considerazione per gli artt. 46 e 49 della più volte citata legge regionale”.

Quo Vadis Piazza Bagni

Gli agenti Razzano e Di Costanzo hanno altresì segnalato che le aree individuate per lo svolgimento delle attività non sono in linea con le norme igienico-sanitarie. Per quanto attiene le attività da svolgersi al Corso Garibaldi, in Piazza Bagni non si rilevano, addirittura, atti istitutivi nel rispetto della normativa vigente e di quella regionale menzionata ad eccezione di una ordinanza sindacale, la n. 531 del 17 dicembre 2019, presumibilmente predisposta dall’ufficio commercio o da altro ufficio, non rilevandosi all’atto il nominativo dell’estensore del documento, così come l’altra ordinanza predisposta anch’essa dall’Ente per avviare le attività all’interno dell’area Pio Monte della Misericodia, senza tuttavia che si rilevi il nominativo del responsabile dell’ufficio che l’ha predisposta.

Mattera vs Pisani

Secondo i ben informati, oltre alla denuncia sulle varie e squallide commistioni nella gestione del mercato, ci sarebbe una poco velata acredine tra i diversi funzionari comunali. Un rimpallo sterile di competenze tra l’ufficio commercio del Peppe Pisani e lo stesso comando di Giovanni Mattera. Uno scarica barile a chi debba assumersi la responsabilità di autorizzare le suddette vendite. Insomma, una guerra nella guerra che, di fatto, ha portato allo stop delle attività. Oggi summit verità al Capricho.

Evidente la tensione, tra l’altro, anche dalla nota firmata Mattera che non perde occasione per sottolineare come : “Lo stesso responsabile del Commercio riferisce agli agenti che hanno effettuato le verifiche che al momento gli operatori commerciali non sono legittimati allo svolgimento delle attività in quanto non sono state ancora rilasciate le autorizzazioni”. Il tutto evidenzia e mette in luce l’applicazione di una serie di norme contraddittorie che che si eludono a vicenda risultando in contrasto con la normativa di riferimento. Per altri aspetti che emergono dalla lettura dell’esposto di gennaio, verrà inviata nota all’autorità giudiziaria peraltro già destinataria del medesimo scritto unitamente al sig. Prefetto e ad altri organi di polizia giudiziaria. In attesa che l’ente ridefinisca al meglio, in aderenza alla normativa di riferimento che sovrintende lo svolgimento delle attività, gli atti necessari, propedeutici allo svolgimento corretto delle attività in questione è stata disposta con immediatezza la chiusura del mercato impedendo materialmente anche l’accesso illegittimo agli operatori. Mattera ha chiuso il mercato ora a Pisani e la politica l’onere di riaprilo in sicurezza e con regolarità.

