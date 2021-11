Mensa scolastica, la minoranza “adotta” i ticket per tre studenti

Ancora una iniziativa da parte dell’opposizione di Forio che cerca in tutti i modi di scuotere l’Amministrazione Del Deo tutta presa dai problemi di maggioranza. Mentre i cittadini si trovano ad affrontare problemi gravi. Stavolta la minoranza interviene sulla questione della mensa scolastica, che a Forio è organizzata dal comitato di genitori, nella completa assenza del Comune. Una scelta ormai consolidata, ma in tempi come quelli attuali, caratterizzati da una grave e perdurante crisi economica, la mensa pesa come un macigno su alcuni bilanci familiari. E dunque per andare incontro ai problemi di tante famiglie che si trovano in condizioni di disagio, dall’opposizione si sollecita Del Deo a trovare un fondo di credito per sostenere il servizio mensa.

I soldi, se c’è la volontà politica, si possono trovare. Innanzitutto eliminando i tanti sprechi che caratterizzano purtroppo l’azione amministrativa (se così la possiamo definire) a Forio. Come, ad esempio, l’affidamento da 35mila euro alla ditta dei parenti del vicesindaco e di un consigliere comunale solo per aprire e chiudere i rubinetti dell’impianto di irrigazione delle aiuole… Ma di casi e “favori” simili ne potremmo citare a iosa, per dimostrare come vengono spesi i soldi dei contribuenti.

Ed ecco che allora dall’opposizione arriva anche un gesto concreto. Autotassandosi, i consiglieri di minoranza “adottano” i ticket mensa per tre studenti che saranno scelti dalla scuola. Si finanzierà in questo modo il servizio mensa per questi tre ragazzi, fidandosi della sensibilità della scuola nell’individuare i casi di maggiore difficoltà delle famiglie. Una lezione e un sono schiaffo per Del Deo.

In proposito Stani Verde evidenzia: «Come opposizione stiamo preparando una proposta di delibera affinché l’Amministrazione trovi un fondo di credito per dare un concreto sostegno nelle famiglie. Nel frattempo mettiamo a disposizione della scuola aiuti economici per tre ragazzi, con l’iniziativa adotta un ticket».