Mensa al Comprensivo Mennella, non c’è 2 senza 3: ecco la nuova gara

L’Amministrazione comunale di Lacco Ameno provvede all’organizzazione del servizio di refezione scolastica a favore degli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Mennella”; c’è già la determina a contrarre per questo scorcio di 2020 in esecuzione della determinazione n. 101 del 20.2.2019 e n. 123 del 6.9.2019 con le quali sono state rispettivamente espletate sul MEPA procedure aperte, finalizzate all’affidamento del servizio di mensa scolastica delle classi a tempo prolungato della scuola dell’Infanzia, anno scolastico 2019/2020, entrambe dichiarate deserte.

In considerazione della necessità e dell’urgenza di assicurare l’inizio del servizio di refezione scolastica almeno a far data dal 14.10.2019, con determina n. 152 del 04.10.2019, è stato affidato fin qui alla ditta Ischia Chef il servizio di mensa scolastica delle classi a tempo prolungato della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Mennella”, al prezzo di € 4,00 a pasto (IVA al 10%), ovvero per un ammontare complessivo di € 39.909,00 (IVA al 10% inclusa) dal 14.10.2019 al 7.2.2020.

Ora c’è la nuova gara per continuare ad assicurare detto servizio fino alla fine dell’anno scolastico 2019/2020. Ovvero il servizio a bando va dal 10.02.2020 al 29.05.2020 per circa 120 alunni oltre il personale docente e ATA avente diritto, pari a circa 10 unità (la spesa per il servizio di refezione per il suindicato anno scolastico ammonta circa € 38.909,00 ) con un costo dei pasti erogati agli alunni che sarà a totale carico dei genitori, che provvederanno al versamento dell’importo dovuto direttamente alla Ditta appaltatrice, mentre il costo dei pasti erogati ai docenti ed al personale ATA sarà finanziato con fondi comunali, con successivo rimborso del M.I.U.R.. Il comune di Lacco Ameno provvederà ad un nuovo affidamento del servizio di refezione scolastica mediante apposita procedura telematica mentre la nomina della Commissione di gara avverrà con successivo atto, solo a seguito della conclusione della raccolta delle offerte.

Per ora è stato stabilito solo di avviare le procedure per dar corso alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto del Servizio di Mensa scolastica a favore degli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Mennella”, dal 10.02.2020 al 29.05.2020, per un importo stimato di € 35.371,82 al netto dell’IVA.