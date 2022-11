Mensa a Forio, una proposta senza le strumentalizzazioni. De Siano: “Vorrei una mensa pubblica!”

Purtroppo, la voglia di visibilità di alcuni sono il male del secolo. Di questo secolo dove tutti possono accedere a mezzi di comunicazione di massa. Una circostanza che ci dovrebbe spingere a riconsiderare sia il suffragio universale sia altri strumenti. Per fortuna, però, non tutti sono pronti a condividere con gli altri le proprie elucubrazioni mentali lontane della realtà e c’è chi, per fortuna (lo ripetiamo), riesce ancora a ragionare e a proporre argomenti seri.

L’avvocato e papà Nicola De Siano, attento osservatore delle dinamiche locali ha focalizzato, con attenzione, la problematica e senza scadere in demagogia e stupide assurdità, ha scritto al “Futuro Consiglio Comunale” il suo “Sogno di una mensa comunale per le scuole di Forio”

“Sono padre di tre bambine – scrive Nicola De Siano – ed ogni giorno pago 5,00 euro per ognuna di loro (per un totale, dunque, di 15 €) per farle mangiare a scuola: sono circa 2500 all’anno. Poi ci sono lo sport, i vestiti, le medicine e tutte le altre necessità: non mi lamento dei 5,00, perché – come ogni genitore – voglio che alle mie figlie non manchi nulla. In questi giorni ho letto molte lamentele circa il servizio mensa offerto ai bambini e suppongo che dietro queste lamentele ci sia anche chi non riesce a sostenere un costo così alto. Così, è nato il mio sogno: quello di un’amministrazione differente per le prossime elezioni o forse il sogno di un elettorato diverso, che auspichi e pretenda una mensa scolastica comunale.”

IL SOGNO “PUBBLICO”. “Sono contentissimo – continua l’avvocato – che a Forio ci siano diverse palestre private in cui praticare sport, ma c’è anche una palestra pubblica… vivaddio! Grazie a questa palestra, sono riuscito ad iscrivere le mie figlie a danza senza lasciarmi spaventare dalla prospettiva di dover sostenere una spesa del genere per tutti i mesi invernali semmai fino a quando saranno grandi. E – forse dico una banalità – sogno anche una piscina pubblica. Ma torniamo ad un bisogno più immediato e generale: alla mensa comunale (perché quello della palestra pubblica è un esempio): sogno, unitamente ai miei concittadini, di risparmiare sul costo della mensa scolastica o quantomeno non subire ulteriori rincari proibitivi. Sogno di ricevere un servizio qualitativamente migliore, creando occupazione, creando un Paese diverso, con un’attenzione maggiore verso i bambini, specialmente quelli delle fasce più deboli”.

UN’IDEA DIVERSA. “Il mio più che un sogno è un’idea diversa – sottolinea con intenzione – di Paese, di Città e di Cittadinanza: non sono contro nessuno dei futuri candidati, ma da elettore di Forio questa è una delle mie priorità e voterò per chi abbraccerà il progetto di mensa scolastica comunale”

P.S.: Meglio la mensa comunale che un’altra banale fontana. “ è la conclusione con una stoccata politica da non sottovalutare.