Menico Scala: “Interrogazione in merito agli interventi al Palazzo Merlato”

La nota: “Il sottoscritto consigliere Comunale Scala Menico interroga l’Amministrazione Comunale in quanto in questi giorni si sta provvedendo ad effettuare l’ennesimo intervento riparatorio al Palazzo Merlato per risarcire i danni provocati da uno pseudo-restauro.

Considerato che sono in corso a tutt’oggi lavori di risistemazione e pitturazione del Palazzo Meralto, biglietto da visita per coloro che sbarcano sulla nostra isola, ma il dubbio che mi assale è come è stato condotto l’intero intervento che doveva essere di restauro conservativo in quanto si tratta di un fabbricato sottoposto a tutela speciale cioè a vincolo storico artistico di cui al “decreto legislativo del 42/04 parte seconda dei beni culturali”, e proprio su questo argomento “ vincolo” voglio porre l’attenzione degli addetti ai lavori su un argomento in cui la legge è chiara. Su tali lavori, anche una semplice pitturazione deve essere sottoposta al preventivo parere della Soprintendenza quale organo periferico del Ministero dei beni culturali, affinchè possa espletare l’alta sorveglianza al restauro, in quanto si tratta di un restauro del restauro e non sappiamo quando terminerà questa storia.

Visto che i Dirigenti Comunali del settore che nell’edilizia privata chiedono documentazione , anche al di sopra della legge, per poi non rilasciare nulla e invece non si preoccupano degli interventi su un bene culturale senza alcuna autorizzazione ministeriale, ma oltre a questo bisogna interrogarsi come è stato condotto l’originale intervento, poiché dagli atti presi in visione in passato, si parla di un’indagine preventiva e sappiamo che le indagini servono per far applicare prodotti compatibili con l’originale natura costruttiva del bene. Certo che questa continua sovrapposizione di materiali senza rimuovere quelli inappropriati non fa altro che aumentare il degrado nel tempo del bene provocando distacchi e caduta di materiale che potrebbero cagionare anche pericoli alla pubblica incolumità, senza non considerare il continuo disagio che si provoca alle attività commerciali sottostanti a seguito delle riparazioni. Inoltre va evidenziato che a titolo di “sicurezza” un tale mezzo utilizzato per questo intervento non può operare senza una zona di rispetto a garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone che transitano per dirigersi verso la spiaggia.

Interrogo per conoscere