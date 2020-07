Meloni “Sulla proroga dello stato di emergenza pronti alle barricate”

ROMA (ITALPRESS) – “Sarebbe un delirio allungarlo fino al 31 dicembre, in una Europa dove nessuno ha prorogato lo stato di emergenza. Non ho capito qual è il messaggio che vogliamo dare. E’ il tentativo del governo di mantenere una libertà di azione che gli ha consentito di fare cose che non c’entravano nulla col Covid. Su questo sono pronta a fare le barricate”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine di una conferenza stampa alla Camera, parlando della possibile proroga dello stato di emergenza per il coronavirus. “Se poi c’è una emergenza, si convoca il Parlamento e si vota in 24 ore”, ha aggiunto.

