Meloni “Pieno sostegno a ogni iniziativa per dialogo Israele-Palestina”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato molto della crisi idrica, e questo credo sia uno dei grandi settori su cui collaborare”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con il primo ministro dello Stato d’Israele, Benjamin Netanyahu, a Palazzo Chigi.“Abbiamo condiviso la necessità di un nuovo incontro intergovernativo tra Italia e Israele – ha aggiunto -. Abbiamo discusso della situazione regionale, del pieno sostegno dell’Italia al processo di normalizzazione nei rapporti tra Israele e alcuni paesi arabi, noi siamo pronti a sostenere ogni iniziativa volta alla ripresa di ogni processo politico tra Israele e Palestina”.“Ho espresso la nostra preoccupazione per la situazione tra Israele e Palestina, ho portato la nostra solidarietà e condanna di fronte agli attacchi terroristici che abbiamo visto anche ultimamente, vogliamo fare tutto quello che possiamo per facilitare la ripresa di accori e una de-escalation della violenza”, ha detto ancora Meloni, che ha proseguito: “Abbiamo parlato dell’antisemitismo sul quale il governo è molto impegnato su questo tema e sta facendo un grande lavoro” per combatterlo.“Sono molte le cose che ci legano e molti i piani che possono beneficiare di un rapporto di amicizia”, ha proseguito il premier italiano.“L’amicizia tra Italia e Israele è di lunga durata e credo che stia per assumere una dimensione ancora maggiore, sono rimasto molto colpito dalla leadership di Giorgia Meloni, credo ci sia spazio per un enorme collaborazione”, ha spiegato Netanyahu.“Sono convinto si possano fare grandi cose, una collaborazione per quanto riguarda l’acqua e la siccità – ha aggiunto -. C’è la cooperazione nel settore nel gas, abbiamo riserve e stiamo esportando gas, vorremmo accelerare ulteriormente le esportazioni verso l’Europa attraverso l’Italia”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).