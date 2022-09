Meloni “Noi a testa alta nell’Ue e nella Nato”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo per un’Italia saldamente collocata nella sua dimensione occidentale ed europea, un’Italia che sappia starci a testa alta difendendo i suoi valori. E’ la ragione per la quale non abbiamo avuto alcuna titubanza a schierarci contro l’invasione russa in Ucraina, abbiamo sostenuto il governo che prendeva le misure richieste e condivise con la comunità internazionale. Non c’è dubbio che le cose rimarrebbero così con un governo di centrodestra”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso del confronto con il segretario dem, Enrico Letta sul sito del Corriere della Sera.“Dall’inizio del conflitto abbiamo chiesto che il governo si attivasse per un fondo di compensazione, le sanzioni sono efficaci ma impattano su alcuni di più e su altri meno”, ha aggiunto.

– foto Agenziafotogramma.it –

