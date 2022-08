Meloni “Il ripristino di sicurezza e legalità sono priorità per FdI”

ROMA (ITALPRESS) – “Girare nelle nostre città sta diventando un’impresa ogni giorno più ardua: microcriminalità diffusa, violenze, spaccio a cielo aperto, baby gang. Strade, piazze, a volte interi quartieri completamente abbandonati al degrado e sottratti al controllo dello Stato, spesso consegnati alle putride regole della mafia e della criminalità organizzata. Fenomeni presenti soprattutto nelle periferie urbane e nelle aree di maggior disagio, che la sinistra non ha saputo o non ha voluto contrastare, un pò per menefreghismo, un pò perchè stanno sempre comodamente seduti nei loro patinati salotti radical chic, un pò per impostazione ideologica, perchè la sicurezza in fondo per loro è una cosa di destra”. Lo afferma in un videomessaggio la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.“L’intervento dello Stato serve subito, ora. Ripristino di sicurezza e legalità e lotta al degrado sono tra le priorità di Fratelli d’Italia. A partire da un maggior presidio del territorio: incrementeremo risorse e dotazioni delle Forze dell’Ordine, rilanceremo e potenzieremo l’operazione ‘Strade sicurè, aumenteremo la videosorveglianza dove necessario. Riqualificheremo le periferie, soprattutto quelle più degradate, perchè dal riscatto di quelle aree e delle persone che le abitano passano anche il benessere sociale e la sicurezza. E quindi incentiveremo l’apertura di attività in quelle zone, soprattutto negli orari serali, perchè ogni luce accesa e ogni saracinesca alzata sono presidi di legalità e contrasto al degrado. E’ tempo che lo Stato si riappropri delle sue prerogative e torni a fare ciò per cui i cittadini pagano le tasse. E’ tempo che i cittadini si riapproprino delle loro città” conclude Giorgia Meloni.

