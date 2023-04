Meloni “Il governo punta sul lavoro femminile, riserva inutilizzata”

MILANO (ITALPRESS) – “E’ oggettivo che in Italia abbiamo un problema di tenuta del nostro sistema economico e sociale. Dato dal fatto che per troppi anni non abbiamo investito sulla natalità e sulla demografia: di fatto noi abbiamo sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano. Questo problema si risolve in vari modi e il modo sul quale lavora il governo non è risolverlo con i migranti ma risolverlo con quella grande riserva inutilizzata del lavoro femminile”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine dell’inaugurazione dell’edizione 2023 del Salone del Mobile, che si tiene da oggi al 23 aprile a Fiera Milano Rho. La presidente del Consiglio inaugurerà la 61esima edizione della ‘kermessè del design. Meloni è stata accolta dalla presidente del Salone del Mobile, Maria Porro e dal presidente di Federlegno, Claudio Feltrin. Tra le autorità presenti anche il ministro al Turismo Daniela Santanchè, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, l’assessore regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali.(ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it