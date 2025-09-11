giovedì, Settembre 11, 2025
type here...
news mondo

Meloni “Drastico calo degli sbarchi, l’immigrazione si può governare”

Italpress
Italpress
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

ROMA (ITALPRESS) – “I numeri incoraggianti che stiamo registrando in Italia e in Europa, con il calo drastico degli sbarchi e la significativa diminuzione dei morti e dispersi in mare, sono la prova che il fenomeno può essere governato. Sono la prova che è possibile costruire un paradigma nuovo oltre ogni ragionevole e interessato approccio ideologico, che esiste un’alternativa concreta e realizzabile che mette al primo posto la legalità, combatte la mafia del mare e costruisce un modello di cooperazione e sviluppo capace di affrontare le cause profonde della migrazione”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Coast Guard Global Summit 2025. “Ma è un’azione di sistema che sarebbe impossibile portare avanti senza le competenze e le professionalità delle nostre Guardie costiere”, osserva.
“La missione fondamentale di ogni Guardia costiera è garantire la sicurezza e la tutela del mare da ogni punto di vista. Questo significa anche combattere le molteplici forme di illegalità in campo marittimo, a partire da quelle che si ramificano su base internazionale. Una di queste è il traffico di migranti, attività criminale tra le più redditizie al mondo, che i rapporti Onu certificano aver eguagliato per volume d’affari il traffico di droga dopo aver già superato quello di armi – ha detto il premier -. Una intollerabile forma moderna di schiavitù che nel 2024 ha condotto alla morte oltre 9 mila persone lungo le rotte migratorie e che questo governo intende combattere con ogni mezzo, perchè di fronte a questi numeri dobbiamo scegliere se rassegnarci oppure agire. Se vogliamo agire, che è la nostra scelta, allora dobbiamo mettere ancora più determinazione e impegno anche immaginando insieme soluzioni innovative”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Autore

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos