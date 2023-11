Meloni “Accordo con Albania per due centri gestione migranti illegali”

ROMA (ITALPRESS) – “Annunciamo un importantissimo protocollo d’intesa in materia di gestione di flussi migratori. Un accordo che arricchisce una amicizia storica, il nostro è un partenariato strategico che si sviluppa attraverso rapporto commerciali di assoluta eccellenza”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con il primo ministro della Repubblica d’Albania, Edi Rama. “L’Albania darà possibilità all’Italia di utilizzare alcune aree del territorio albanese dove l’Italia potrà realizzare, a proprie spese, due strutture dove allestire centri per la gestione di migranti illegali. Inizialmente potrà accogliere fino a 3mila persone che rimarranno il tempo necessario per espletare le procedure delle domande di asilo ed eventualmente rimpatrio. L’accordo non riguarda i minori, le donne in gravidanza e gli altri soggetti vulnerabili”, ha spiegato Meloni. Il protocollo firmato con l’Albania “disegna la cornice politica e giuridica della collaborazione, poi dovranno seguire i provvedimenti normativi e le attività necessarie per predisporre le strutture. Sono centri che contiamo di rendere operativi per la primavera 2024. Il flusso complessivo potrebbe arrivare fino a 36mila persone che si alternano”, ha concluso Meloni.

(ITALPRESS).

– Foto: Palazzo Chigi –