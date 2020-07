Melise ancora con la Virtus Libera

Una bella notizia per i tifosi della Virtus Libera. Daniele Melise anche nella stagione 2020/21 indosserà la maglia della società foriana. L’espertissimo calcettista partenopeo ha raggiunto un accordo con la Libera e giocherà per la seconda annata consecutiva con la squadra allenata da Gino Monaco. «L’Asd Virtus Libera Forio comunica che anche nella prossima stagione sportiva, annata 2020/21, Daniele Melise indosserà i colori bianco-verde-nero – si legge nel comunicato ufficiale del club foriano –. Daniele, classe 1987, con il suo arrivo all’ombra del Torrione, avvenuto nel dicembre 2018, ha notevolmente contribuito alla crescita del gruppo guidato dal capitano Coppa, mettendo a disposizione della compagine foriana la sua classe ed esperienza. Melise, unitamente ai suoi compagni di squadra, è stato tra gli artefici della splendida stagione scorsa, quando gli isolani hanno conquistato il secondo posto in campionato (interrotto anticipatamente per via della pandemia Covid-19) nonché l’accesso alla Final Four di Coppa. Già punto di forza, tra le tante, del Napoli C5, del Napoli Vesevo e del Lausdomini (dal quale Daniele fu prelevato nel novembre 2018 dal club presieduto da Fiore D’Angelo), Melise vanta una lunga e grande esperienza nel mondo del futsal ed ha indossato, inoltre, la maglia della Nazionale. Valori questi, uniti alla sua simpatia e sincerità, che hanno conquistato il popolo foriano».

«Sono davvero contento – sono le prime dichiarazioni di Melise subito dopo essersi legato alla Virtus Libera Forio – di proseguire la mia avventura a Forio. A convincermi è stato il feeling che si è creato sin dal primo momento con la società, lo staff tecnico ed i miei compagni di squadra. Insieme continueremo a crescere ed a toglierci soddisfazioni». DM7 – così è stato ribattezzato dai tifosi bianco-verde-nero – ha firmato il tesseramento con la Virtus Libera Forio nella splendida struttura Hotel Royal Palm della famiglia Di Meglio.