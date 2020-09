Meeting Estate di Ischia, al via lunedì 14 settembre

Il Meeting Estate di Ischia si terrà da lunedi 14 settembre a mercoledi 16 settembre presso lo splendido scenario del Regina Isabella di Lacco Ameno. La tradizionale manifestazione che si tiene solitamente sull’Isola verde a giugno per ovvi motivi legati alla pandemia del coronavirus ha costretto l’organizzatore Franco Campana a posticipare la 39esima edizione a settembre riducendo il numero di ospiti. Lunedì 14 settembre alle 20.30 è prevista la consegna del Premio Aragonese. Illustri personaggi dello sport, della cultura e dell’imprenditoria saranno insigniti dei riconoscimenti: Alfonso De Nicola Responsabile sanitario del Centro Medico ONE di Amorosi (BN), Bernard Pietsch – Coach benessere e salute di Wasserurkraft, Verena Rangk – Trainer di salute e consapevolezza, l’imprenditrice alberghiera Lucia Buono, il ristoratore Andrea Impagliazzo. Per la tre giorni sarà presente anche Matteo Marani, volto di SkySport.

Martedì 15 settembre alle ore 10.30 si terrà in una sala del Regina Isabella un interessante incontro sulla medicina e il benessere termale. Tra i relatori l’allenatore Nicola Signoriello, Bernard Pietsch – Coach benessere e salute di Wasserurkraft, Giuseppe Schiavina – Coach salute e sport di Potenzadellacqua, Verena Rangk – Trainer di salute e consapevolezza, Alfonso De Nicola – Responsabile sanitario del Centro Medico ONE di Amorosi (BN).

Durante l’incontro verrà presentato “TESLA MEETS SPORT”.

Martedi 15 settembre 2020 alle ore 18,30 presso il “Giardino degli Aranci” di Ischia, Giuseppe Ilario presenta “Eravamo ottantamila” (Graus Editore), un libro che parla di emozioni che hanno unito generazioni di tifosi, che rappresentano l’elisir di lunga vita per coloro che amano questa disciplina.

L’incontro, a cui parteciperà l’editore Piero Graus avverrà nell’ambito della trentanovesima edizione del Meeting Estate, all’interno del progetto Campioni di Fair Play “Uomini ed Eroi”.