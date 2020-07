Medmar, dal 4 luglio riattivati i collegamenti da Pozzuoli

Da domani saranno riattivati i collegamenti dal porto di Pozzuoli per Procida di Medmar sospesi in seguito alle limitazioni ai trasporti pubblici introdotte per il corona virus.

La compagnia effettuerà sino a 10 collegamenti al giorno con le tradizionali tariffe, bagaglio gratuito e possibilità di prenotazione on line e telefonica.

Questi gli orari dei collegamenti:



POZZUOLI – PROCIDA

05:55 (escluso sabato, domenica e festivi)

07:35

10:25

12:40

15:50

PROCIDA – POZZUOLI

06:45 (escluso sabato, domenica e festivi)

08:30

11:20

13:30

16:40