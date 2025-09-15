martedì, Settembre 16, 2025
type here...
news mondo

Medio Oriente, Tajani “Favorevoli a sanzioni più dure a coloni violenti”

Italpress
Italpress
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo pronti a esaminare e valutare le proposte della Commissione Europea” sulle sanzioni a Israele. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’apertura dell’anno accademico della S.I.O.I., Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, e della56° edizione del Corso di preparazione al concorso per la Carriera diplomatica.

“Siamo favorevoli a dare immediatamente sanzioni più dure ai coloni che hanno commesso violenze nel Cisgiordania – ha aggiunto –. Sanzioni che abbiamo già inflitto ad altri coloni, quindi non è vero come dice qualcuno che noi non abbiamo inflitto sanzioni ai coloni. Credo che si possano rafforzare e che si possa anche incrementare il numero di destinatari delle sanzioni, perchè è inaccettabile quello che accade. Noi siamo contrari assolutamente agli insediamenti israeliani in Cisgiordania, ci sono degli accordi internazionali e vanno rispettati, quindi la Cisgiordania non può essere occupata da Israele”.

“Non vogliamo fare nessuna provocazione, siamo insieme ai Paesi arabi a lavorare per il futuro, dopo che ci sia un rapido, mi auguro, cessate il fuoco. Sicuramente ci dovrà essere una Palestina senza Hamas, che è corresponsabile di quanto sta avvenendo”, ha aggiunto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Autore

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos