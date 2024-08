Medio Oriente, Tajani “Dialogo con Algeri cruciale per de-escalation”

ROMA (ITALPRESS) – Si sono tenuti alla Farnesina i lavori del Dialogo Strategico tra Italia e Algeria, meccanismo di consultazione tra i due Paesi sulle relazioni bilaterali che “riveste sempre maggiore importanza per continuare ad alimentare il partenariato tra Roma e Algeri”. Lo comunica la Farnesina in una nota.“L’Algeria è un partner naturale dell’Italia, da un punto di vista economico e politico. Il nostro Paese intende rafforzare sempre di più la cooperazione con la sponda sud del Mediterraneo per affrontare insieme le sfide comuni”, ha dichiarato il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, aggiungendo che “il dialogo con Algeri è fondamentale anche per favorire una de-escalation in Medio Oriente e per contribuire alla stabilità dell’intera regione”.Le delegazioni italiana e algerina si sono riunite in tre gruppi di lavoro dedicati alla cooperazione politica e di sicurezza, alla cooperazione economica e al Piano Mattei per l’Africa e, infine, alla cooperazione bilaterale sulle questioni tecniche e culturali.Al termine dei lavori, co-presieduti dal segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia, e dall’omologo algerino, Lounès Magramane, è stato sottoscritto un documento di sintesi contenente indicazioni operative sul percorso per un ulteriore rafforzamento delle relazioni bilaterali. Ribadita in particolare l’importanza di rafforzare la cooperazione politica e di sicurezza per fare del Mediterraneo uno spazio di pace e dialogo.A margine dei lavori del Dialogo Strategico, Guariglia e Magramane hanno avuto un “proficuo colloquio bilaterale” per approfondire alcuni temi oggetto dei lavori.

