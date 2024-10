Medio Oriente, Papa “Cessate il fuoco immediato, rispettare forze Onu”

ROMA (ITALPRESS) – “Continuo a seguire con preoccupazione quanto sta avvenendo in Medio Oriente e chiedo ancora una volta un immediato cessate il fuoco su tutti i fronti. Si percorrano le vie della diplomazia e del dialogo per ottenere la pace”.

Così Papa Francesco nel corso all’Angelus in piazza San Pietro, rivolgendosi alla folla presente. “Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte, Palestina, Israele e Libano, dove chiedo che siano rispettate le forze di pace delle Nazioni Unite. Prego per tutte le vittime, per gli sfollati, per gli ostaggi, che auspico siano subito rilasciati e spero che questa grande e inutile sofferenza generata dall’odio e dalla vendetta finisca presto”, ha aggiunto. “La guerra è un’illusione, è una sconfitta. Non porterà mai la pace, non porterà mai la sicurezza. E’ una sconfitta per tutti, soprattutto per chi si crede invincibile. Fermatevi per favore”, ha concluso il Santo Padre.

