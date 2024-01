Medie Scotti, l’avv. Alassini: «L’accorpamento ci ha preso di sorpresa, si valuta il ricorso al TAR»

Ugo De Rosa | La “Scotti” viene accorpata a Ischia 2 e il Consiglio d’istituto delle Scuole medie storiche del Comune di Ischia, riunito in una seduta “d’ascolto”, si è riaggiornato al prossimo 8 gennaio per decidere come affrontare questa novità normativa che trasforma il mondo della scuola ischitana. Ne abbiamo parlato con il presidente del Consiglio di Istituto, l’avvocato Natalia Alassini.

Avvocato, qual è la vostra posizione in merito a questa decisione?

«Stamattina (ieri, ndr) ci siamo incontrati per discutere in merito a questa vicenda che riguarda la nostra scuola, anche per comprendere bene quale sia il tenore del decreto che ha coinvolto la Scotti e molte altre scuole della nostra nazione. C’è da tenere bene in evidenza che questi accorpamenti sono frutto di una scelta politica e legislativa già conosciuta. Nel merito, però, valuteremo nel prossimo Consiglio che si terrà l’8 gennaio prossimo l’eventuale strada da perseguire, anche eventualmente, se ci dovessero essere i presupposti e, considerate anche tutte le altre situazioni a cui teniamo, in primis l’interesse dei ragazzi, la via giurisdizionale».

Mi sembrava di capire, però, che questa notizia era già un po’ nell’aria. Siete rimasti sorpresi o ve l’aspettavate?

«Era già nell’aria, perché, come ho detto prima, sostanzialmente è il frutto di una politica nazionale, quindi di una volontà che non riguarda solo la Regione Campania, ma tutte le Regioni e rientra in un progetto più ampio finalizzato a voler tirare un po’ la cinghia, essendo la finalità purtroppo quella del risparmio. Si cerca di ottimizzare le risorse che il nostro Paese ha e quindi a livello locale, decentrato, regionale e infine anche comunale. Questo aspetto ci ha lasciato perplessi ma fino a un certo punto, perché chi è addentro alla scuola sapeva di questo accorpamento e se ne parlava da tempo.

In qualche modo, tuttavia, pensavamo fosse rimasto un po’ nel limbo sia per la questione della insularità che in un primo momento era stata prevista, forse. Dico forse, perché non ne ho piena contezza, sono mie idee sulla base di quello che ho ascoltato. Inoltre, credevamo che non sarebbe stata realizzata anche per la tragedia del terremoto che ha investito i Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno».

QUESTIONE DI NUMERI

Che tipo di accorpamento è stato realizzato?

«L’accorpamento che ci vede coinvolti è un accorpamento verticale dovuti ai meri numeri. Se non erro, il Circolo Didattico Ischia 2 aveva 30 alunni in più. Questo è stato uno dei criteri adottati».

La nascita del comprensivo, al netto dell’accorpamento, come la vedete?

«Per un attimo ha creato disorientamento, perché sono realtà diverse che in questo momento si dovranno allineare giocoforza e, ovviamente, dovranno avere un comune denominatore con tutto quello che comporta, ovvero segreteria, docenti e un unico dirigente che comunque dovrà fronteggiare una nuova realtà, non piccola e neanche troppo grande. Poi c’è un discorso anche di affetto per l’istituzione Scuole Medie “Giovanni Scotti” che ha una sua storia e una sua identità precisa. È come se in un certo senso qualcuno avesse ritenuto che questo accorpamento avesse fatto perdere questa identità, ma del resto è frutto dei tempi che non sono condivisibili, assolutamente. Ora dobbiamo raddrizzare il tiro nella misura in cui questo sarà possibile con gli atti che abbiamo in mano».

I prossimi passi?

«I prossimi passi dovranno essere figli di una valutazione ragionata e non improvvida. Il decreto regionale è stato pubblicato sul BURC solo oggi (ieri, ndr) 4 gennaio ed è diventato una realtà. Quello che ci resta da fare, se vogliamo essere concreti, dove ci dovessero essere, ripeto, i presupposti, sarebbe eventualmente presentare ricorso al Tar, ma bisogna valutare tante cose. Chiaramente non è un singolo che può decidere perché è una responsabilità che si prende a nome di tanti e quindi va ben valutata e ben ponderata. E’ una scelta che va fatta di testa e non assolutamente di pancia».