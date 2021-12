Medico del “Rizzoli” accusata di omicidio colposo, il giudice archivia

Paolo Mosè | Durante la vacanza ad Ischia nell’agosto del 2020 l’ospite vicentino cadeva accidentalmente e si procurava varie escoriazioni al volto e alla gamba soprattutto. Venendo curato dal medico di turno al pronto soccorso, che predispose una serie anche di accertamenti strumentali che non allarmarono più di tanto il sanitario, che successivamente ne dispose le dimissioni. E una volta ritornato nel suo albergo, vi rimase fino a quando non decise che fosse più utile ritornare nella sua città natale usufruendo di un’autoambulanza privata. Il percorso risultò tranquillo fino a che, in prossimità della città di Arezzo, le sue condizioni precipitarono per un arresto cardiocircolatorio. I sanitari che erano a bordo dell’autoambulanza privata ischitana procedettero a tutte le manovre rianimatorie, ma quando giunsero al pronto soccorso del nosocomio aretino, i medici ne constatarono il decesso.

Ne è seguita una indagine della procura della Repubblica di Napoli che ha indagato soprattutto il medico A.T., in servizio per il solo periodo estivo al “Rizzoli”. Al fine di verificare se la condotta fosse stata particolarmente negligente per non aver ricoverato nella struttura l’ospite italiano. Mentre nei confronti di coloro che erano a bordo dell’autoambulanza non è stata eseguita alcuna verifica investigativa, anche se c’è stato un monitoraggio preventivo della procura della Repubblica di Arezzo. A sgombrare ogni responsabilità in ordine all’ipotesi di omicidio colposo è stato lo stesso magistrato napoletano, che ha richiesto l’archiviazione per il medico in servizio al “Rizzoli” e nelle 24 ore successive il giudice per le indagini preliminari ha depositato la relativa ordinanza di archiviazione.

IL SEQUESTRO DELLA CARTELLA CLINICA

Una conclusione che ha visto particolarmente attiva la difesa della dottoressa, rappresentata dall’avv. Nicola Albano, che nella immediatezza dei fatti aveva nominato quale proprio consulente il dott. Duccio Luchini, che ha seguito l’esame autoptico sul paziente.

E’ una storia che è stata raccontata proprio in quei giorni da “Il Dispari”, che spiegava che vi era stato da parte dei carabinieri della locale Compagnia un accesso presso il pronto soccorso del “Rizzoli” al fine di procedere al sequestro della cartella clinica. Una necessità che aveva visto d’accordo in simbiosi il pubblico ministero di Napoli e quello di Arezzo. Quest’ultimo sollecitato per procedere a tutte le incombenze urgenti. Vale a dire la nomina dei tre consulenti ai quali era stato demandato di eseguire l’autopsia e rispondere ad alcuni quesiti per ottenere risposte chiare in ordine ad eventuali responsabilità in capo a tutti coloro che si erano occupati della salute del paziente deceduto. Il tutto è avvenuto in pieno coordinamento con il magistrato napoletano che nei fatti era titolare delle indagini.

E che ha poi proceduto a valutare ciò che hanno scritto i tre consulenti nominati e i successivi accertamenti di polizia giudiziaria che vennero predisposti, in modo da non tralasciare alcun aspetto di questa ennesima vicenda sanitaria. Conclusasi con il decesso del paziente mentre si trovava all’interno di un’autoambulanza partita da Ischia, la cui destinazione era la città di Vicenza. Un percorso interrotto per l’aggravarsi dell’uomo, che come hanno scritto gli stessi consulenti soffriva di diverse patologie che in alcuni casi si erano più volte appalesate creando ulteriori conseguenze fisiche. In particolare attacchi ischemici di natura cerebrale che il medico di famiglia aveva diagnosticato e prescritto una serie di somministrazioni di farmaci per impedirne l’aggravarsi.

LA RICHIESTA DELLA DIFESA

Il pubblico ministero di Napoli Giuliana Giuliano nella premessa racchiude in poche righe ciò che è realmente accaduto durante la permanenza sull’isola d’Ischia e quanto è avvenuto nella cittadina toscana: «Il presente procedimento ha ad oggetto gli accertamenti disposti a seguito del decesso di Rossetti Alberto giunto cadavere presso l’ospedale di Arezzo, alle ore 2,50 del 28 agosto 2020. L’uomo era stato trasportato a bordo di un’autoambulanza privata, partita da Napoli e diretta a Vicenza, luogo di residenza del Rossetti.

Dalla relazione clinica del 28 agosto 2020 da constatazione del decesso del presidio ospedaliero San Donato, in Toscana è emerso che il Rossetti aveva fatto accesso presso il pronto soccorso di Napoli 2 Nord per riferita caduta accidentale in Ischia, ove l’uomo si trovava in vacanza. I soccorritori riferivano ai medici dell’ospedale di Arezzo che, circa 30 minuti prima dell’accesso, durante il viaggio da Napoli per Vicenza, il paziente improvvisamente perdeva conoscenza».

Già precedentemente l’avv. Nicola Albano (legale esperto in materia di reati concernenti l’attività sanitaria, dove sempre più spesso si registrano “incidenti” che provocano indagini per omicidio colposo o lesioni gravissime) aveva anticipato di diversi mesi la richiesta poi sottoscritta dalla Procura di archiviare, non essendo emerso alcun profilo di responsabilità del medico. Sottolineando in quella istanza che le conclusioni a cui era giunto il proprio perito escludevano ogni responsabilità della dottoressa presente al pronto soccorso del “Rizzoli” e che gli stessi consulenti della Procura non riscontravano alcuna causa di imperizia, imprudenza o negligenza.

LA CADUTA

Lo stesso pubblico ministero nella richiesta di archiviazione entra nei particolari dell’incidente occorso all’ospite italiano. Dal momento in cui decise di sottoporsi a controllo a quando rientrò nell’hotel e discusse con l’addetto alla portineria sulla necessità di informare i familiari e della volontà poi di ritornare a casa a bordo di un’autoambulanza: «Il 25 agosto 2020, il Rossetti, mentre rientrava dal mare, inciampava davanti ai gradini dell’albergo e il dipendente chiamava un taxi per far accompagnare l’ospite presso il Pronto soccorso dell’Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno in Ischia, da cui veniva dimesso nel tardo pomeriggio del 25 agosto con rientro in albergo (si veda documentazione medica agli atti, da cui si evince che il medico imputato dimise il Rossetti alle ore 17 del 27 agosto 2020).

Il dipendente dell’hotel riferiva che Rossetti, rientrato in albergo, zoppicava leggermente ed aveva cerotti al volto e ad una gamba. L’uomo veniva accompagnato nella sua stanza e, fino al giorno del suo trasferimento in ambulanza, non era più uscito dalla camera (il vitto gli era servito in camera).

Il dipendente dell’hotel chiedeva al Rossetti se volesse avvisare i suoi familiari in modo da farsi venire a prendere ma il Rossetti gli riferiva di non avere alcun familiare e, pertanto, di comune accordo, decidevano di effettuare il trasferimento in ambulanza privata fino al domicilio dell’uomo in Vicenza.

Veniva contattato il titolare del servizio ambulanza che dichiarava di avere disponibilità di una autoambulanza con due soccorritori a bordo, che prelevavano il Rossetti alle ore 19:30 del 27 agosto 2020».

Inoltre lo stesso magistrato ha spiegato al gip quali sono state le attività predisposte sia nella immediatezza del decesso che la necessità di chiedere al collega di Arezzo di nominare dei propri consulenti. Spiegando di valutare se vi fossero delle responsabilità anche in capo a chi in quel momento teneva in carico il paziente mentre era sull’autoambulanza in direzione Vicenza: «Acquisita la documentazione sanitaria relativa al decesso del Rossetti presso l’ospedale Rizzoli di Ischia e al trasporto in ambulanza e d’accesso presso l’ospedale di Arezzo, è stata avanzata richiesta di rogatoria alla procura della Repubblica presso il tribunale di Arezzo per una consulenza tecnica medico legale, volta ad accertare le cause della morte di Rossetti Alberto e se tale evento fosse stato cagionato dalla condotta imperita, imprudente o negligente dei medici che l’avevano avuto in cura presso l’ospedale Rizzoli di Ischia nonché dei sanitari che lo avevano accompagnato durante il trasporto in ambulanza, avvenuto in data 28 agosto 2020, verificando se le attrezzature ed apparecchiature di cui era dotato il mezzo di trasporto fossero adeguate alle condizioni di salute che presentava il paziente Rossetti».

LA RELAZIONE DEI PERITI

Nella parte più tecnica il sostituto Giuliano si rifà a ciò che hanno scritto nella consulenza i tre periti, che nella prima parte hanno posto in evidenza le patologie di cui soffriva da tempo il Rossetti: «I consulenti tecnici, professor Mario Gabrielli, medico legale, professor Paolo Toti, anatomopatologo, dottor Giampaolo Vatti, specialista in neurologia, esaminata la documentazione sanitaria acquisita, ed eseguito esame autoptico sulla salma di Rossetti Alberto, hanno evidenziato che (omissis): “la morte fu determinata da lesioni encefaliche conseguenti a ripetuti episodi di ischemia cerebrale insorti su base naturale quali diretta conseguenza del grave quadro patologico da cui l’uomo era affetto da tempo costituito da arteriosclerosi vasale, ipertensione polmonare secondaria, insufficienza renale cronica, fibrillazione atriale cronica, bioprotesi mitrialica e per il quale praticava la terapia più indicata. In particolare assumeva terapia con anticoagulanti orali, unico strumento terapeutico indicato per la prevenzione di ischemia cerebrale. Ad onta della terapia l’uomo era stato oggetto in passato di ripetuti insulti ischemici cerebrali pauci o asintomatici, responsabili del quadro di prognosi cerebrale rilevata gli esami istologici, e il ripetersi di un insulto ischemico produttivo di multipli focolai di ischemia cerebrale (rilevati dagli esami istologici) causò la caduta del 25 agosto 2020 per cui l’uomo fu trasportato lo stesso giorno all’ospedale di Lacco Ameno, e con tutta probabilità fu un nuovo insulto ischemico (non evidenziabile per la repentinità dell’evento mortale che non ha consentito una diagnosi istologica, che si basa per l’appunto sulla evoluzione dei focolai ischemici in caso di sopravvenienza) a determinare la morte alle ore 2,20 circa del 28 agosto 2020”».

GRAVI PATOLOGIE

A questo punto i tre consulenti non escludevano che il decesso fosse per cause naturali, legato perlopiù alle patologie pregresse che in sostanza ne avevano indebolito il fisico: «“Non si può peraltro escludere che la morte si sia realizzata sempre per cause naturali, per una insufficienza cardiaca acuta in base aritmica spinta fino alla asistolia conseguente alla valvulopatia da cui l’uomo era affetto. L’uomo giunse cadavere alle ore 2,50 al Pronto soccorso dell’Ospedale di Arezzo. Non sono stati rilevati nell’uomo significativi reliquati traumatici della caduta del 25 agosto 2020 i cui effetti si limitarono a contusioni con infiltrazione ematica di tessuti molli del tronco e degli arti e infrazione delle ossa del naso e pertanto non influì sul decesso”»

Escludendo in modo categorico alcuna responsabilità nei confronti di chi ha avuto in cura il paziente. Come rilevano gli stessi periti nella relazione che il pm ha fatto propria: «“Non si realizzarono nel decorso clinico del caso errori o omissioni comportanti responsabilità di terzi, e in particolare responsabilità professionali: la morte fu un evento altamente prevedibile, date le condizioni di base dell’uomo, ma non prevenibile con una terapia diversa da quella farmacologica che l’uomo stava assumendo. Dalla cartella clinica risulta che l’uomo fu correttamente seguito dal medico di famiglia per il complesso quadro patologico da cui era affetto.

Presso l’ospedale Anna Rizzoli Lacco Ameno d’Ischia dove l’uomo si era rivolto dopo la caduta accidentale del 25 agosto 2020 furono effettuati gli accertamenti appropriati per un traumatismo cranico, compreso esame TAC risultato negativo (proprio per la recentezza dell’insulto ischemico), e l’uomo fu correttamente dimesso con il modulo con le istruzioni per traumatizzati cranici illustrante le possibili complicanze tardive”».

LA DECISIONE DI ARCHIVIARE

Esclusa altresì dal pm e dai consulenti ogni responsabilità in capo al medico che giunse in hotel per una ulteriore attività di controllo, in cui si escluse che necessitasse il nuovo ricovero in ospedale: «“Il medico del 118 intervenuto nel pomeriggio dello stesso giorno alle ore 18,17 presso l’hotel agì correttamente in quanto non vi erano alterazioni che rendessero necessario un nuovo accesso ospedaliero.

Non vi erano elementi che rendessero necessario per il viaggio di ritorno a Vicenza l’impiego di un diverso mezzo di trasporto rispetto all’ambulanza priva di strumenti per l’emergenza che fu usata, e quando si manifestarono i segni di insufficienza cardiorespiratoria terminale i trasportatori misero in atto le manovre rianimatorie (massaggio cardiaco) alla loro portata”».

In ossequio alle conclusioni dei periti, il pubblico ministero ha deciso, concordemente con la difesa, di chiedere l’archiviazione, che il gip ha accolto nelle 24 ore successive: «Orbene, all’esito dell’attività istruttoria espletata, ritiene la scrivente che occorre avanzare richiesta di archiviazione del presente procedimento in quanto non sono emerse nella condotta dei sanitari che ebbero in cura Rossetti Alberto, profili di responsabilità in rapporto di causalità materiale con il decesso».