«Medici e infermieri i nostri eroi», lo striscione dei tifosi del Forio

«Salvare una vita vale più di una partita. Fieri del vostro impegno, siete il nostro sostegno.

Medici e infermieri i nostri eroi veri!».

E’ lo striscione esposto al campo “SalvatoreCalise” dai tifosi del Forio, sulla recinzione della “curva” del campo foriano. «In questo periodo di difficoltà – si legge sulla pagina “Facebook” del gruppo – vogliamo esprimere il nostro grazie al lavoro di quanti sono impegnati per la lotta contro il Covid 19, in particolar modo a tutti i medici e infermieri che si prendono cura delle persone contagiate da questo maledetto virus. Un grazie non basta per chi è in prima linea per salvare vite umane. Oggi il nostro gruppo “Foriani” ha voluto onorare anche il reparto ospedaliero isolano, mostrando vicinanza e affetto, in attesa di riabbracciaci tutti e di tornare quanto prima alla normalità. Fieri dei nostri ideali e principi». L’iniziativa ha ricevuto l’approvazione dei tifosi dell’Ischia.