Medici di base a Serrara, ecco come funzionano i locali comunali

Come è noto, l’Amministrazione comunale di Serrara Fontana, per venire incontro ai problemi, annosi, della logistica per i medici di base e per dare una riposta sociale al problema ha deciso di destinare gli ex locali della Biblioteca Comunale, ubicati in via Roma nei pressi del municipio, proprio ai medici. I locali sono stati oggetto di lavori di manutenzione e resi agibili per la nuova destinazione.

Quindi l’Ente guidato da Irene Iacono ha avviato una apposita procedura ad evidenza pubblica aperta ai medici di Medicina di base operanti sull’Isola di Ischia volta a raccogliere manifestazioni di interesse all’utilizzo della struttura quale studio medico, mediante affidamento in comodato d’uso oneroso.

All’esito di questa prima procedura ad evidenza pubblica sono regolarmente pervenute le richieste della dott.ssa Emilia Florio, che ha firmato il comodato, e del dott. Vincenzo Mazzella che, invece, non ha fatto seguire alcuna stipula. Lo studio della dott.ssa Florio sarà attivo nei giorni di lunedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e il giovedì dalle ore 15,00 alle 18,00.

A settembre 2022 è stato “aperto” un nuovo avviso pubblico. Ha risposto il dott. Gennaro Iacono, che utilizzerà i locali nei giorni di lunedì e giovedì.