Mediazione per il porto, il “tridente”del Barone: Mennella, “Sceriffo” e D’Andrea

Gaetano Di Meglio | L’Amministrazione comunale di Lacco Ameno “affila le armi” in vista del primo incontro di mediazione per la guerra del porto, fissato per il 16 gennaio. La mediazione è stata attivata dalla Marina del Capitello S.c.a.r.l. nella speranza di poter chiudere l’infinito contenzioso che si trascina in più sedi, dalla giustizia amministrativa a quella civile, in particolare dopo l’ultima iniziativa posta in essere dal Comune per rientrare in possesso degli specchi acquei. La società amministrata da Giuseppe Perrella, difesa dagli avvocati Alessandro Barbieri, Raffaele Pesce ed Enrico Angelone si è rivolta all’organismo di mediazione “Mediamo ADR” ed è stato nominato mediatore l’avv. Maurizio Colella.

Le posizioni delle due parti contrapposte sono però ancora ferme e lontane, tanto da lasciar presagire come minimo una mediazione lunga e complessa, seppur andrà a buon fine.

Per la Marina del Capitello, in relazione ai canoni di concessione, «l’importo annuale dovuto a titolo di canone non può essere quello di euro 170.000,00 contrattualmente pattuito, in quanto lo stesso poneva a proprio fondamento la consegna ed il conseguente “utilizzo economico” da parte di Marina del Capitello di tutte le aree meglio specificate al precedente capo». Inoltre, «Marina del Capitello intende ottenere la quantificazione dei danni patiti e patiendi in conseguenza dei plurimi e reiterati inadempimenti del Comune di Lacco Ameno ivi compresi quelli già accertati nel più volte richiamato Lodo. Peraltro, ai fini della determinazione del canone dovuto, non può non tenersi conto dei plurimi e reiterati provvedimenti di sgombero adottati dalla Amministrazione Comunale – e puntualmente sospesi in sede giurisdizionale – i quali hanno precluso una programmazione ed una corretta gestione delle aree demaniali di che trattasi determinando un evidente disequilibrio economico-finanziario del piano economico finanziario (c.d. PEF)».

La posizione dell’Amministrazione Pascale, del resto ben nota, viene ribadita dalla delibera di Giunta approvata in vista del primo incontro e dalla successiva determina del responsabile del I Settore Affari Generali avv. Lucrezia Galano che ne dà attuazione e nomina il legale dell’Ente.

TARI E CANONI NON PAGATI

In premessa la Galano richiama la nota del 13.12.2023 con la quale l’organismo Mediamo ADR srl con sede in Napoli «ha trasmesso al Comune di Lacco Ameno la convocazione al primo incontro di mediazione ad istanza della società Marina del Capitello s.c.a.r.l. per il giorno 16.1.2024 avente ad oggetto la richiesta di attivazione della procedura conciliativa per la rideterminazione dei canoni dovuti dalla società in relazione al contratto di project financing del 28.3.2017».

Quindi ribadisce che «a far data dall’annualità 2019 la società Marina del Capitello S.c.a.r.l., oltre a non corrispondere le somme dovute per la TARI inerenti le aree demaniali (dal 2014 in poi), si è altresì sottratta al pagamento degli importi del canone convenuto di euro 170.000 annui e alla corresponsione del rimborso delle ingenti spese per i consumi elettrici ed idrici anticipati dal Comune di Lacco Ameno, nonostante i considerevoli introiti e la florida attività dell’approdo turistico, che ha sempre registrato un considerevole afflusso di natanti, compresi Megayacht, maturando un debito di oltre un milione di euro ai danni dell’intera cittadinanza».

Il Comune aderisce al momento al tentativo di mediazione, si legge tra le righe, sol perché «dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio».

Quindi la determina riporta quanto deliberato dalla Giunta: «Di disporre la partecipazione del Comune di Lacco Ameno al primo incontro di mediazione e agli eventuali successivi ad istanza della società Marina del Capitello s.c.a.r.l. per il giorno 16.1.2024; di disporre, altresì, la partecipazione al primo e ai successivi incontri di mediazione per il Comune di Lacco Ameno dell’assessore al contenzioso Leonardo Mennella, del consigliere delegato alla portualità Giovanni De Siano e del responsabile del III Settore Demanio arch. Vincenzo D’Andrea, tutti in qualità di persone maggiormente informate sui fatti oggetto della procedura conciliativa nonché, in particolare, l’arch. D’Andrea anche quale dirigente comunale competente per materia».

A Mennella, De Siano e D’Andrea viene conferito «il potere di transigere e/o conciliare sulle questioni oggetto della mediazione de qua, fermo restando gli eventuali atti deliberativi di approvazione necessari da parte dell’Ente».

La stessa Giunta ha individuato l’avv. Nicola Patalano con studio a Ischia, iscritto nella short list degli avvocati del Comune di Lacco Ameno «e già difensore dell’Ente in numerosi giudizi pendenti contro la Marina del Capitello s.c.a.r.l., quale legale da cui farsi assistere nella indicata procedura di mediazione».

La Galano, in esecuzione della delibera, ha dunque conferito l’incarico di assistenza in favore dell’Ente in occasione del primo incontro di mediazione e degli eventuali successivi all’avv. Patalano, già conoscitore della materia del contendere.

Per la procedura di mediazione al legale verrà corrisposta «la somma complessiva variabile di: euro 639,86, oltre spese vive documentate, in caso di proseguimento della mediazione oltre il primo incontro senza conciliazione; ovvero di euro 1.888,48, oltre spese vive documentate, nel caso si pervenga alla conciliazione». Una conciliazione che al momento sembra altamente improbabile, ma non resta che attendere il 16 gennaio per avere maggiori indicazioni sull’andamento della mediazione.