MEDA URBAN RACE 2023 e Aneco Rifiuti insieme tra sport, sostenibilità e inclusione sociale

La tanto attesa seconda edizione del Meda Urban Race si è svolta nel weekend tra il 7 e l’8 ottobre 2023 nell’omonima cittadina lombarda di Meda. Un’occasione per promuovere lo sport e il fitness come mezzi per realizzare l‘inclusività e migliorare la qualità della vita.

L’evento ha ottenuto un enorme successo e un boom di partecipazioni, attirando tanti runner provenienti da tutta Italia che hanno apprezzato l’opportunità di mettersi alla prova in una competizione elettrizzante, contribuendo allo stesso tempo a una causa nobile e sentita.

La gara principale è stata un’emozionante mezza maratona di 21 km, aperta a tutti i partecipanti. Per sottolineare che lo sport non ha barriere, sono state anche organizzate due corse non competitive di 5 e 10 chilometri per gli appassionati meno allenati. Presenti anche attività ricreative e sportive per bambini, dal ping-pong al biliardo fino al basket.

Valore aggiunto dell’evento, la partecipazione di membri del CIP, il Comitato Italiano Paralimpico che conferma ancora una volta il suo impegno nella promozione dello sport per le persone con disabilità.

Lo sport per il benessere psicofisico

Con l’obiettivo di incoraggiare uno stile di vita sano e favorire l’inclusione, la seconda edizione di Meda Urban Race ha attirato sia atleti professionisti che appassionati dilettanti. La diversità dei partecipanti ha dimostrato l’ampio interesse per l’evento e per i temi che vi sono collegati.

Un coinvolgimento sentito anche da brand e associazioni partner, tra cui Avis Media e Aneco Rifiuti un’organizzazione eco-sostenibile specializzata nello smaltimento dei rifiuti e promotrice di iniziative per migliorare la vivibilità degli ambienti urbani. La loro presenza ha dato ulteriore rilievo alle cause dell’inclusione sociale e della sostenibilità.

Un evento come Meda Urban Race è dopotutto un esempio di come lo sport abbia la capacità di superare le barriere e favorire l’inclusione sociale indipendentemente da quelle che sono le proprie capacità fisiche. Ha inoltre contribuito a sensibilizzare sull’importanza del benessere fisico e mentale, sottolineando come una buona routine di prevenzione delle scelte di vita salutari siano centrali per evitare l’insorgenza di malattie e disturbi.

Inoltre, promuovere l’inclusione attraverso lo sport è un passo fondamentale per costruire comunità più forti e solidali, favorendo l’accettazione e l’integrazione delle persone con disabilità. Per rimarcare ulteriormente questo aspetto, è stato stabilito che i fondi raccolti durante l’evento saranno devoluti in beneficenza a organizzazioni locali senza scopo di lucro dedite a sostenere le persone con disabilità e a promuovere progetti di inclusione sociale mediante attività sportive.

Palpabile l’orgoglio del sindaco Luca Santambrogio, orgoglioso di aver organizzato un evento così significativo per la città di Meda. Gli fa eco il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e giovani Lara Magoni, che ha voluto sottolineare l’importanza del legame tra sport e sanità, non solo per la tutela dei praticanti ma anche per le possibilità offerte all’intera comunità.

Consultando infine il sito web ufficiale dell’evento Meda Urban Race, è infine possibile scoprire ulteriori dettagli sull’edizione appena trascorsa e sul futuro della manifestazione.