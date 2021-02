Mbaye e Sansone in gol, Bologna-Lazio 2-0

BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna regola 2-0 la Lazio allo stadio Dall’Ara, nell’anticipo della 24^ giornata del campionato di Serie A. Decisivi, nel primo tempo, il calcio di rigore sbagliato da Immobile e il gol di Mbaye al 19′. La rete di Sansone al 64′ chiude la contesa e regala tre punti preziosi ai felsinei. I biancocelesti non riescono a dimenticare la sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League. Lo si capisce sin dal brutto avvio di partita per la Lazio, che pure aveva avuto due grandi occasioni per passare subito in vantaggio. La bella punizione di Milinkovic-Savic e il calcio di rigore che l’arbitro Giacomelli assegna per l’intervento di Dominguez su Correa. Al 17′ Immobile va sul dischetto ma Skorupski para il penalty come aveva già fatto con Ibrahimovic. I biancocelesti accusano il colpo del gol mancato, il Bologna ne approfitta con un’azione offensiva magistrale che porta al tiro di Orsolini, malamente respinto da Reina sui piedi di Mbaye, bravo al 19′ a siglare l’1-0. La ripresa non ha volto più benevolo per la Lazio, mai pericolosa tranne una chance per Marusic. Cinico invece il Bologna, capace di chiudere la contesa al 64′ con la rete del raddoppio. Splendida azione manovrata, assist al bacio di Barrow e mezza rovesciata di Sansone per il 2-0. Nel finale parata pazzesca di Skorupski a sventare l’autogol di Soriano. Vittoria importantissima per gli emiliani, che salgono a 28 punti con una buona situazione di classifica. Un’occasione persa, per i biancocelesti a quota 43, di avvicinare la zona Champions.

(ITALPRESS).