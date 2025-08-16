M’Barka Ben Taleb in concerto a Marina Grande. La voce del Mediterraneo nel cuore delle radici isolane

Il Mediterraneo non è solo mare, ma un ponte. Un ponte che unisce, mescola, trasforma. È un codice antico, fatto di parole, suoni, sapori e storie che scorrono tra le sponde come correnti invisibili.

E oggi, 16 agosto, a Procida, una delle sue perle più autentiche, questo ponte prenderà voce e forma nel concerto di M’Barka Ben Taleb, artista tunisina e napoletana d’anima, nell’ambito del progetto “Turismo delle Radici” promosso dal Ministero degli Affari Esteri. Un evento che non è solo musica, ma racconto vivo di un’identità plurale, che parte da lontano e torna sempre a casa.

“Che il Mediterraneo sia”, cantava Eugenio Bennato nel suo celebre brano-manifesto, intrecciando italiano, arabo e francese. Tre lingue, tre culture, tre sponde di uno stesso mare. È su questa onda che naviga da anni M’Barka Ben Taleb, una delle voci più intense e rappresentative del dialogo interculturale tra Nord Africa e Sud Europa.

Nata a Tunisi 59 anni fa, M’Barka approda a Napoli nel 1986, seguendo la famiglia. È lì che scopre una città che le somiglia: caotica, viscerale, musicale, fatta di accoglienza e contraddizioni. Napoli diventa presto la sua seconda patria, non per assimilazione, ma per affinità. Perché chi ha respirato l’aria dell’avamporto di La Goulette, il quartiere marinaro di Tunisi, sa riconoscere il profumo di casa anche tra i vicoli di Partenope.

La carriera artistica di M’Barka inizia in un coro scolastico a Tunisi, ma è in Italia che prende forma. Dopo anni di sacrifici e piccoli lavori, inizia a esibirsi nei locali napoletani, dove viene scoperta – come spesso accade nelle storie belle – quasi per caso da Eugenio Bennato e Tony Esposito. Da quel momento, la sua voce diventa un simbolo di contaminazione culturale: canta in arabo i classici della tradizione napoletana, ma anche brani originali che raccontano la vita tra due mondi.

Il suo primo album esce nel 2005, seguito da altri quattro. Nel 2010 partecipa al film Passione di John Turturro, un viaggio musicale nella canzone napoletana, e nel 2013 canta nel film Gigolò per caso con Woody Allen e Sharon Stone, interpretando il celebre brano Luna Rossa.

Il suo stile è unico: unisce la potenza evocativa del canto arabo alla melodia napoletana, senza forzature, con naturalezza. Perché – come afferma poeticamente chi la racconta – “l’accordo di sesta napoletana è un esperanto palese e nascosto del pentagramma mediterraneo”. Un linguaggio musicale che parla a tutte le culture bagnate da questo mare.

Non è un caso che il concerto di M’Barka si tenga proprio a Procida, luogo simbolico nel mosaico culturale del Mediterraneo. L’isola, Capitale Italiana della Cultura nel 2022, è da sempre crocevia di genti, storie e migrazioni. I suoi abitanti hanno solcato i mari per secoli, portando con sé dialetti, canti, ricette, memorie. E sono in tanti, oggi, gli italo-discendenti che tornano a Procida per riscoprire il volto originario della propria famiglia.

Il progetto “Turismo delle Radici”, di cui l’evento fa parte, nasce proprio con questo obiettivo: riportare a casa chi è partito, ma anche raccontare al mondo l’Italia delle origini, quella profonda, autentica, fatta di piccoli borghi, tradizioni orali e patrimonio immateriale.

M’Barka, con la sua storia migrante e la sua voce che sa di mare, incarna perfettamente lo spirito del progetto. Il suo concerto sarà un omaggio alla cultura mediterranea in tutte le sue sfumature: tunisina, napoletana, francese, italiana, procidana.

In un tempo in cui spesso il mare è frontiera, ostacolo, tragedia, eventi come questo ricordano che il Mediterraneo è prima di tutto un luogo di incontro e scambio. Lo è da millenni. È qui che sono nati i grandi miti, le rotte commerciali, le prime forme di democrazia e filosofia. Ed è qui che oggi si può ancora costruire un futuro comune, partendo dalla cultura.

Procida, con la sua vocazione marittima e la sua anima accogliente, è parte integrante di questo racconto. Non solo come scenario, ma come protagonista. Perché anche l’identità procidana è fatta di contaminazioni: greche, arabe, normanne, napoletane, africane. E nella voce di M’Barka Ben Taleb, tutte queste radici trovano un’eco, un riflesso, un canto.