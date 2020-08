Mazzella al Barano!

Claudio Mazzella, classe 1990, è il nuovo portiere del Barano. Prenderà il posto di Gennaro Di Chiara, il quasi ventenne estremo difensore santangiolese che da tempo viene accostato all’Ischia Calcio. Le trattative sono in dirittura d’arrivo. L’acquisto di Mazzella (ex Deruta in D e Real Forio in Eccellenza), libera di fatto Di Chiara che all’Ischia andrà quasi certamente con la formula del prestito. La società bianconera sarebbe riuscita a “strappare” al patron D’Abundo anche particolari agevolazioni per i trasferimenti marittimi. Dunque Mazzella lascia il Lacco dopo ottime stagioni in rossonero, l’ultima caratterizzata da prestazioni sempre al di là della sufficienza. Il Lacco Ameno a sua volta è pronto a promuovere Petrone titolare ed affiancargli un giovane in età di lega. Potrebbe essere Romano, libero di accasarsi non essendo più vincolato all’Ischia.