Mazzate sul porto: quattro denunciati sul porto per rissa dai Carabinieri

Mazzate sul porto: quattro denunciati sul porto per rissa. Gli uomini dei Carabinieri di Ischia, coordinati dal luogotenente Michele Cimmino, in collaborazione con il Nucleo Operativo Radiomobile del luogotenente Sergio De Luca, sono intervenuti, nella mattinata di ieri, presso la Banchina Olimpica del Porto di Ischia per sedare una violenta rissa scaturita all’esterno di un bar.

Giunti sul posto, i militari non hanno potuto rilevare che erano coinvolti, nella rissa, ben 4 soggetti, tutti uomini e tra loro legate da gradi di parentela. Una volta fermati, gli uomini sono stati tutti identificati e denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di rissa.

Le persone coinvolte, poi, hanno anche fatto ricorso alle cure del personale medico dell’Ospedale Rizzoli facendosi refertare e rilasciare il relativo certificato medico. Pare che la scintilla che ha fatto scatenare “l’inferno” sia stata una discussione nata intorno alla gestione stessa di un’attività di famiglia.