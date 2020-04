Mazzate prefettizie. Valentini risponde a Castagna

Ida Trofa | Ebbè, forse davvero Castagna se le va cercando! Lancia l’amo e prende solo pesci in faccia. L’ultimo knock down dal siluro del Prefetto di Napoli, Marco Valentini. Una figuraccia. L’ennesima, targata GiBì. Il funzionario pubblico, in una nota dai toni duri, a tratti ironici, non ammette diritto di replica e asfalta, letteralmente, il sindaco di Casamicciola Terme, Giovan Battista Castagna. Altro che poteri di “Costantino V” e ruolo centrale del sindaco, tanto invocati dall’ingegnere di Perrone.

Valentini mette in luce tutti i limiti dei nostri rappresentanti. E lo fa replicando, punto per punto, a tutte le doglianze e alle accuse mosse dal primo cittadino, ma anche alle fantasiose richieste avanzate in una lettera-dichiarazione inviata ai quattro venti dell’apparato governativo nazionale legato allo Stato di Emergenza Sanitaria.

Molte le censure poste dall’esponete del governo centrale sul territorio: si va dai Test Rapidi ritenuti inutili in assenza di una idonea base scientifica, fino all’abominevole richiesta di dichiarare Ischia “Zona Rossa” passando per la “Nave ospedale” dedicata a Ischia è molto altro ancora.

Una brutta botta, durissima da assorbire che di fatto rileva, sostiene Valentini in maniera anche piccata, come il sindaco Castagna non sappia quello che dice e scrive né di quale allarme pandemico nel paese stai parlando. Botte da orbi anche nel merito del caso “Palazzo Reale”, per gli alloggi fiduciari, gli hotel presi in comodato d’uso a peso d’oro. Ipotesi danno erariale per il “lazzaretto” del Marina 10.

Il prefetto è lapalissiano: l’hotel per l’isolamento fiduciario da riferirsi solo a titolo gratuito. Una nota senza appello mette a nudo tutte le contraddizioni della piccola politica di Casamicciola dal Palazzo della Foresteria a Palazzo Santa Lucia.

Pesante il contrattacco per il sindaco di Casamicciola Terme che aveva provato a fare la voce grossa.

La piccola Casamicciola, da Palazzo della Foresteria a Palazzo Santa Lucia. Nella settimana Santa che riserva ad Ischia nuovi casi di positività che ci portano a sfondare il muro dei 50 contagi accertati, l’isola, grazie ad una pessima rappresentanza istituzionale, non riesce neppure a strappare per la realtà isolana, un compromesso, o un accodo, magari modesto, con i massimi esponenti del Governo centrale è regionale.

Da qui si può misurare quanto sia limitata la capacità di Ischia, di Casamicciola in particolare, di essere ascoltata sul piano nazionale, nelle sedi che contano.

La battaglia per il Coronavirus in salsa ischitana era già persa da giorni, ma si è voluto farne la bandiera di una sorta di sfida al Prefetto e al Governatore che è finita in un nulla di fatto.

Forse alcune delle eccezioni sollevate da Castagna hanno molto fondamento, certamente nel merito dell’inutilità del complesso meccanismo messo su in questa sorta di unità di crisi collettiva per sconfiggere il contagio e fermare la diffusione, le tante lacune che impediscono all’ASL Na2 Nord di essere tempestiva ed opportuna nella lotta al virus. Purtroppo poca cosa nel mare magno di considerazioni pretestuose e azioni intessute senza un reale fondamento. In sostanza con un rinvio, ad ogni strale, accusa o richiesta inviata da Castagna, a decisioni, prefettizie, regionali, di Stato e di governo, già acclarate sebbene su una base poco propizia alle posizioni ischitane. L’intesa tra Sindaci ed istituzioni locali con i massimi sistemi di governo, e anche questo lo sapevamo già, è sempre stata ben lungi dall’essere un patto di ferro. Tutt’altro che privilegiato come invece la nostra realtà meriterebbe.

Valentini replica a Castagna: Ma che dici!

Leggiamo insieme il contenuto della missiva prefettizia firmata ieri 10 aprile in riferimento alla nota n 3396 del 29 marzo 2020 inviata dal sindaco Castagna.

Il Prefetto Marco Valentini replica al primo cittadino e ne da notizia al Presidente della Giunta Regionale della Campania ed Coordinatore dell’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Il funzionario governativo espone le sue perplessità e sistematici rilievi nel merito delle “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica d Covid 19. Monitoraggio dello stato di applicazione delle misure emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e contestuale richiesta di provvedimenti immediati a tutela della salute pubblica“.

Così aveva richiesta Castagna e così replica Valentini.

“Si fa riferimento alla nota a margine indicata con la quale la S.V. ha chiesto forniture straordinarie per l’Ospedale Rizzoli; implementazione dei posti letto di terapia intensiva: individuazione di immobili. eventualmente da requisire, da adibire a ricovero dei soggetti : provenienti dalla terraferma da sottoporre a quarantena ovvero riconversione allo scopo navi militari; una campagna di tamponi per lo screening rapido dell’intera isola di lschia ad horas:

assicurare contatti con ASL e Unità di crisi regionale; dichiarare l’isola di Ischia zona rossa;attrezzare una nave per accogliere i contagiati positivi non ospedalizzati; utilizzare una struttura alberghiera già individuata dal Comune stesso per l’isolamento fiduciario dei 14 giorni; attrezzare un’area provvisoria come già richiesto con nota precedente; individuare una struttura sulla terraferma per accogliere i marittimi impossibilitati a rientrate sull’isola.

AI riguardo, le problematiche rappresentate da codesto Ente sono state esaminate in data odierna (10 aprile 2020, ndr) nel corso di una apposita riunione con il Coordinatore dell’Unità di crisi regionale e il direttore generale della ASL Napoli 2 Nord, nel corso della quale è stato rilevato come le richieste formulate dalla S.V, attengano a questioni di natura sanitaria, che sono state sottoposte all’attenzione dei predetti organismi“.

L’analisi della situazione: Nessun significativo livello di criticità a giustificare le richieste casamicciolesi

Valentini sottolinea come non vi siano giustificazioni all’azzardo di Castagna. Anzi dice di più sottolineando la pressoché totale assenza di criticità tali da giustificare l’allarme creato dalla politica locale: “Peraltro, dall’analisi della situazione in atto, è emerso che, allo stato, sull’isola si contano 32 casi di positività da contagio, tutti già in quarantena, e in settimana è stato ritenuto possibile anche un ridimensionamento dei casi dovuto alla presumibile ed attesa dichiarazione di guarigione di 6 o 7 casi.

In totale risultano effettuati 230 Tamponi sull’isola e a Casamicciola Terme, nello specifico, risultano 2 casi di positività riscontrata, entrambi sotto osservazione sanitaria, tali da non far evidenziare alcun significativo livello di criticità“.

Test rapidi inattendibili e richieste di requisizione strampalate. Sarebbe bastato chiedere consiglio al concittadino “onorario” Angelo Borrelli

Nel mirino del prefetto e della task Force Regionale finiscono anche i test rapidi e le pretese sul Palazzo Reale di Ischia e la requisizione di Immobili. Incredibile! Cosi si legge nella nota di cui “Il Dispari” è riuscito a venire in possesso.

«I test rapidi richiesti da codesto Ente non hanno dato ancora riscontri di attendibilità necessari per una applicazione in larga scala. Per quanto attiene alla requisizione di immobili che, si rammenta, rappresenta l‘estrema ratio, qualora non sia possibile individuare soluzioni alternative, la stessa ai sensi dell’art. 6 comma 7 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo scorso, viene disposta dal Prefetto su proposta del Dipartimento di Protezione Civile il quale, al momento, non si è espresso in tal senso rispetto al contesto territoriale di riferimento“.

Insomma a GiBì, nel merito sarebbe bastato chiedere una consulenza rapida e per le vie brevi al concittadino Angelo Borrelli a Capo della Protezione Civile e dell’Emergenza Sanitaria.

Peraltro la struttura già c’è

Altro che requisizioni. La struttura “peraltro già c’è“ sottolinea il Prefetto riferendosi agli immobili richiesti da Castagna in disponibilità per i ricoveri anche con l’istituto della requisizione:

“Peraltro sull’isola di Ischia la Protezione Civile Regionale ha già individuato, ed acquisito disponibilità in tal senso, di una struttura militare in cui eventualmente allocare persone che ne avessero bisogno”.

Lazzaretto? Solo gratis!

Il finale è tutto da leggere. Anzi da leggere tutto di un fiato e reca presunti pregiudizi e critiche sui Lazzaretti onerosi in stile “Marina 10”.

“Resta la facoltà per ogni Sindaco di individuare sul proprio territorio comunale spazi o strutture, con adeguata capienza e capacità di accoglienza, anche per facilitare le attività di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, nonché verificare se sussista la disponibilità da parte di soggetti privati proprietari di immobili a metterli a disposizione, a titolo gratuito e per il tempo necessario al superamento dell’emergenza sanitaria, per le necessità sopra richiamate”.

Tante le ipotesi a disposizione di Castagna anche gratis. Pensiamo ad esempio alla casa requisita alla camorra nel Bosco della Maddalena, ma ci sarebbe tanto altro ancora e non è certi questa lo scritto adatto.

Nunzia non ci sta e chiede il consiglio in streaming entro maggio

Non mancano le reazioni intere al governo casamicciolese alla lettura del documento. La prima a sbottare è, ovviamente, la presidentessa del consiglio comunale, Nunzia Piro. L’avvocato è tra gli interventisti ed isolazionisti più cruenti nella battaglia al nemico invisibile. Se fosse per Nunzia, infatti, tutta l’isola e gli isolani sarebbero già stati chiusi, con tanto di pratica TSO anche se non dovuto. In ogni caso, punta nel vivo dai rilievi prefettizi la Piro (è lei la mente di molte iniziative “castagnate”, ndr) ha chiesto ieri stesso al Segretario Comunale, Carmine Testa, la convocazione immediata, rigorosamente in video conferenza e in streaming, di un consiglio comunale sul tema COVOD-19, ritardi ASL e mancanze prefettizie e regionali. Se ne vedranno delle belle. La richiesta è per una seduta da convocarsi e tenersi entro e non oltre il 31 aprile 2020.

A quasi due mesi dalla prima rilevazione del Coronavirus al Nord, a Codogno, vi sono abbastanza elementi per alcune considerazioni sulla gestione politica di questa crisi, in particolar modo sulla gestione locale, sui suoi presupposti e implicazioni, almeno per quanto riguarda Ischia. La premesse è pleonastica. L’epidemia da Covid-2019, in tutta la sua essenza, sanitaria ed ultra sanitaria, non passerà nel breve termine, e neanche nel medio, fino alla messa a punto di farmaci antivirali efficaci e di un vaccino, e alla loro produzione e distribuzione in tutto il mondo. Fino ad una nuova politica. La controffensiva medica e farmacologica richiederà quindi ancora molto tempo e probabilmente ci sarà. Il bassissimo livello e lo spessore dei nostri decisori e degli apparati politici, con tutti i loro rappresentanti (Casamicciola docet), invece non ci fa presagire nulla di buono.